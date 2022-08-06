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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Orta sahaya gurbetçi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Orta sahaya gurbetçi

Sivasspor’dan Kerem Atakan için görüşmelere devam eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha gündemine aldı: Levin Öztunalı... Orta saha ve sağ kanatta görev yapan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu da Kartal’a gelmeye sıcak bakıyor

Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Levin Öztunalı'yı gündemine alan Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Emirhan İlkhan'ın yerine bu bölgede arayışa geçen Kartal, Kerem Atakan Kesgin'den sonra 26 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla da anlaşma zemini arıyor. Geçmişte de Beşiktaş'ın gündemine gelen futbolcunun, bu kez Türkiye'ye dönüşe sıcak baktığı belirtildi.

KADRO DERİNLİĞİ ARTACAK
Kariyerinde Hamburg, B.Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz gibi önemli takımlar bulunan Levin, Almanya'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyerken U21, U19, U17'de şampiyonluk yaşayan kadrolarda yer aldı. Merkez orta saha dışında sağ kanatta da iki yönlü görev yapabilen gurbetçi oyuncunun kadroya derinlik kazandıracağına inanılıyor.

Levin Öztunalı kimdir
GEÇTİĞİMİZ sezon Mainz'dan Union Berlin'e transfer olan Levin Öztunalı burada, 24 maçta 873 dakika sahada kalırken 1 asist kaydedebilmişti. Deneyimli isim Bundesliga'da ise toplamda 186 maça çıkarken 12 gol attı, 25 de asist katkısını takımlarına sağladı.

Almanya dışına çıkmadı
15 Mart 1996'da Hamburg'da dünyaya gelen Levin Öztunalı, kariyerinde hiç Almanya dışına çıkmadı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen gurbetçi oyuncu 2016- 17'de Leverkusen'den Mainz'a 5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

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