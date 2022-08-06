Orta sahaya gurbetçi

Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Levin Öztunalı'yı gündemine alan Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Emirhan İlkhan'ın yerine bu bölgede arayışa geçen Kartal, Kerem Atakan Kesgin'den sonra 26 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla da anlaşma zemini arıyor.bu kez Türkiye'ye dönüşe sıcak baktığı belirtildi.Kariyerinde Hamburg, B.Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz gibi önemli takımlar bulunanyer aldı. Merkez orta saha dışında sağ kanatta da iki yönlü görev yapabilen gurbetçi oyuncunun kadroya derinlik kazandıracağına inanılıyor.GEÇTİĞİMİZ sezon Mainz'dan Union Berlin'e transfer olan Levin Öztunalı burada, 24 maçta 873 dakika sahada kalırken 1 asist kaydedebilmişti. Deneyimli isim Bundesliga'da ise toplamda 186 maça çıkarken 12 gol attı, 25 de asist katkısını takımlarına sağladı.15 Mart 1996'da Hamburg'da dünyaya gelen Levin Öztunalı, kariyerinde hiç Almanya dışına çıkmadı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen gurbetçi oyuncu 2016- 17'de Leverkusen'den Mainz'a 5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.