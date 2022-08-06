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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Şampiyonluk primi 33 milyon TL

Şampiyonluk primi 33 milyon TL

Süper Lig’de takımların 2022-23 sezonunda kazanacağı paralar belli oldu

Süper Lig'de takımların en önemli kazanç kapılarından biri yayın geliri olacak. Yapılan sözleşmeye göre kulüplere 2 milyar 200 milyon lira dağıtılacak. 19 takımın her biri 33 milyon 416 bin lira alacak. Süper Lig ekipleri elde edecekleri her galibiyette 2 milyon 300 bin lirayı kasasına koyacak. Beraberlik halinde ise bu ödül yarıya inecek. Şampiyonluğa uzanacak takım 33 milyon 200 bin lira kazanacak. Lig ikincisinin 26,5 milyon lira alacağı sezonda, üçüncü 19,9 milyon lira, dördüncü 13,2 milyon lira, beşinci 6,6 milyon lira ve altıncı takım da 3,3 milyon lirayla ödüllendirilecek. Geçmişinde 22 lig şampiyonluğu bulunan Galatasaray, önümüzdeki sezonda 30 maçlık galibiyetle şampiyon olursa 198 milyon lira gelir elde edecek. Bu kazancın bugünkü döviz kuruyla karşılığı yaklaşık 10,8 milyon Euro. Aynı şekilde yapılan hesaplamaya göre F.Bahçe 10,38 milyon, Beşiktaş 9,9 milyon, Trabzonspor da 8,5 milyon Euro kazanabilir.

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Şampiyonluk primi 33 milyon TL
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