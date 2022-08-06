Şampiyonluk primi 33 milyon TL

Süper Lig’de takımların 2022-23 sezonunda kazanacağı paralar belli oldu
Süper Lig'de takımların en önemli kazanç kapılarından biri yayın geliri olacak. Yapılan sözleşmeye göre kulüplere 2 milyar 200 milyon lira dağıtılacak. 19 takımınher biri 33 milyon 416 bin lira alacak. Süper Lig ekipleri elde edecekleri her galibiyette2 milyon 300 bin lirayı kasasına koyacak. Beraberlik halinde ise bu ödül yarıya inecek. Şampiyonluğa uzanacak takım 33 milyon200 bin lira kazanacak. Lig ikincisinin 26,5 milyon lira alacağı sezonda, üçüncü 19,9 milyon lira, dördüncü 13,2 milyon lira, beşinci 6,6 milyon lira ve altıncı takım da 3,3 milyon lirayla ödüllendirilecek. Geçmişinde 22 lig şampiyonluğubulunan Galatasaray, önümüzdekisezonda 30 maçlık galibiyetle şampiyonolursa 198 milyon lira gelir eldeedecek. Bu kazancın bugünkü döviz kuruyla karşılığı yaklaşık 10,8 milyon Euro. Aynışekilde yapılan hesaplamaya göre F.Bahçe10,38 milyon, Beşiktaş 9,9 milyon, Trabzonsporda 8,5 milyon Euro kazanabilir.