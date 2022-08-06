Şampiyonluk primi 33 milyon TL

Süper Lig'de takımların en önemli kazanç kapılarından biri yayın geliri olacak. Yapılan sözleşmeye göre kulüplere 2 milyar 200 milyon lira dağıtılacak.Süper Lig ekipleriBeraberlik halinde ise bu ödül yarıya inecek.Lig ikincisinin 26,5 milyon lira alacağı sezonda, üçüncü 19,9 milyon lira, dördüncü 13,2 milyon lira, beşinci 6,6 milyon lira ve altıncı takım da 3,3 milyon lirayla ödüllendirilecek.Bu kazancın bugünkü döviz kuruyla karşılığı yaklaşık 10,8 milyon Euro.