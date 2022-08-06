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Giriş Tarihi: 6.8.2022 18:30 Son Güncelleme: 6.8.2022 18:40

Sivasspor'un konuğu Gaziantep FK! Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu!

Sivasspor’un konuğu Gaziantep FK! Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takımın maç öncesi ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 19.15'te başlayacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DG Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

İşte ilk 11'ler:

DG Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou.

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Sivasspor'un konuğu Gaziantep FK! Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu!
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