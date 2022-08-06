Sivasspor’un konuğu Gaziantep FK! Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 19.15'te başlayacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
DG Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM
İşte ilk 11'ler:
DG Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou.