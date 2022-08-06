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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Son bomba Sanchez

MEHMET ÖZCAN
Son bomba Sanchez

Transfer harekâtını sürdüren G.Saray, İnter’in Şilili ünlü forveti Alexis Sanchez’in peşine düştü

Oliveira, Seferovic ve Midtsjö'nün ardından Torreira'yı renklerine bağlayan ve transferde önemli yıldızların peşine düşen Galatasaray, şimdi de gözünü İnter'in dünyaca ünlü golcüsü Alexis Sanchez'e dikti. Seferovic'in yanına bir forvet daha arayan ve bu doğrultuda görüştüğü Belçikalı Mertens'in yüksek fatura çıkarması nedeniyle bu transferi bekleten Aslan'ın, 33 yaşındaki Şilili yıldız için nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, oyuncu ve kulübüyle temas kurduğu, pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Geçen sezon İnter'de toplam 38 maçta forma giyen Sanchez 9 gol, 5 asist üretti.

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Son bomba Sanchez
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