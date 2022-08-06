Son bomba Sanchez

Oliveira, Seferovic ve Midtsjö'nün ardından Torreira'yı renklerine bağlayan ve transferde önemli yıldızların peşine düşen Galatasaray, şimdi de gözünü İnter'in dünyaca ünlü golcüsü Alexis Sanchez'e dikti. Seferovic'in yanına bir forvet daha arayan ve bu doğrultuda görüştüğü Belçikalı Mertens'in yüksek fatura çıkarması nedeniyle bu transferi bekleten Aslan'ın, 33 yaşındaki Şilili yıldız için nabız yokladığı öğrenildi.Geçen sezon İnter'de toplam 38 maçta forma giyen Sanchez 9 gol, 5 asist üretti.