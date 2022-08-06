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Giriş Tarihi: 6.8.2022 20:26

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Justin Kluivert için Roma'ya kiralama teklifi yaptı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Justin Kluivert için Roma’ya kiralama teklifi yaptı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş tranfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Justin Kluivert için Roma'ya kiralama teklifi yaptı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş tranfer gelişmeleri yaşanıyor... A Spor'un haberine; sarı kırmızılılar, Justin Kluivert için Roma'ya kiralama teklifi yaptı.

JUSTIN KLUIVERT KİMDİR?

5 Mayıs 1999 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine AFC Amsterdam altyapısında başladı. 2017'de Ajax A takımına yükseldi. 2018'de Ajax'tan İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu.

Leipzig ve Nice'te kiralık olarak forma giydi. 1.72 cm boyundaki Kluivert, iki ayağını da etkili olarak kullanabiliyor. Sol kanatta forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu forvet hattında da görev yapıyor.

Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro... Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Justin Kluivert için Roma'ya kiralama teklifi yaptı
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