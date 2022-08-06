Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Lucas Torreira açıklaması:
Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dries Mertens açıklaması:
Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.