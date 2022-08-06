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Giriş Tarihi: 6.8.2022 21:03 Son Güncelleme: 6.8.2022 21:45

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Lucas Torreira ve Mertens transferlerini KAP'a bildirdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Lucas Torreira ve Mertens transferlerini KAP’a bildirdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Lucas Torreira açıklaması:

Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dries Mertens açıklaması:

Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Lucas Torreira ve Mertens transferlerini KAP'a bildirdi
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