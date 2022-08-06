Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Vlasic’ten kötü haber! Yeni takımı belli oldu...

Emirhan İlkhan'ın kadrosuna katan Torino yaz transfer döneminde West Ham United'ın 10 numarası Nikola Vlasic'i kadrosuna katmak için çok uğraşıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki oyuncu bu yaz kiralık transfer dönemi bitmeden kiralık olarak Torino'ya katılabilir. Tek sorun Hırvat oyuncunun haftalık 100 bin sterlin değerindeki maaşı. Yılda 5.2 milyon sterlin kazanan Vlasic'in maaşını kabul etse bile Torino ekstra kiralama bedeli ödemek istemiyor.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Hırvat 10 numara geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla toplamda 36 maça çıktı, 1 gol 3 asistle oynadı.