Yeni Kartal sahnede

BEŞIKTAŞ, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem ÜmitÖztürk yönetecek. Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, RomainSaiss, Wout Weghorst, JacksonMuleka, Gedson Fernandes, ArthurMasuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien İsmael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak. Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile AtibaHutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Yukatel Kayserispor karşısında görev alamayacak.