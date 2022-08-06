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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Yeni Kartal sahnede

Yeni Kartal sahnede
BEŞIKTAŞ, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien İsmael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak. Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Yukatel Kayserispor karşısında görev alamayacak.

TRANSFER DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ

GELENLER:
Wout Weghorst, Cenk Tosun, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku
GİDENLER:
Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Cyle Larin, Gökhan Töre, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Alex Teixeira, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Douglas, Jeremain Lens, Alpay Çelebi, Kerem Kalafat, Atakan Üner

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