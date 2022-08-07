Aslan’ın çilekleri geldi

Aslan sonunda iki yıldızına kavuştu. Erden Timur'un uzun süredir yaptığı çalışmalar dün mutlu sonla biterken bu aşamada masada Arda Turan da yer aldı.Belçikalı yıldız da kadroya katıldı. Mertens imza parası ile birlikte 3.9 milyon Euro alacak ve başarı şartlarına göre kontratı 1 yıl uzayabilecek.Torreira için kulübü Arsenal'e 6 milyon Euro ödenecek.Torreira da aynı bölgede görev alacağı Oliveira gibi yıllık 2.7 milyon Euro alacak...TORREİRA ve Mertens, İstanbul'a uçmadan önce G.Saray'ın resmi Twitter hesabından müjde geldi. Saat 16.18'de iki oyuncunun transferini isim vermeden emojilerle duyurdu. Paylaşımda Torreira ve Mertens'in İstanbul'a geliş saatleri yayınlandı. Milan 18.45, Brüksel 20.45 ve İstanbul / 23.45 olarak belirtildi. Ayrıca saat ayarı yaparken 23.23'te video durdu ve '23. şampiyonluk geliyor' mesajı verildi.