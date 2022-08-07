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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Aslan’ın çilekleri geldi

SUAT UMURHAN
Aslan’ın çilekleri geldi

Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Torreira ise 3+1 sezon için imzayı atacak. Uruguaylı orta saha için Arsenal’e 6 milyon Euro bonservis bedeli de ödenecek

Aslan sonunda iki yıldızına kavuştu. Erden Timur'un uzun süredir yaptığı çalışmalar dün mutlu sonla biterken bu aşamada masada Arda Turan da yer aldı. G.Saraylı olan Eyüpspor başkanı Murat Özkaya'nın Mertens transferinde sponsorluğu üstlenmesi ile birlikte Belçikalı yıldız da kadroya katıldı. Mertens imza parası ile birlikte 3.9 milyon Euro alacak ve başarı şartlarına göre kontratı 1 yıl uzayabilecek.



ESKİ KAPTAN GÖREVDE
Torreira için kulübü Arsenal'e 6 milyon Euro ödenecek. Oyuncu ile 3+1 sezonluk anlaşma sağlanırken Uruguaylı oyuncunun yıllık ücreti ise Oliveira'yı aşmadı. Torreira da aynı bölgede görev alacağı Oliveira gibi yıllık 2.7 milyon Euro alacak... Transfer sürecinde Arda Turan da yer alırken sportif direktörlük için eski kaptanın da adı üst perdeden seslendirilmeye başlandı.



G.SARAY'DAN 23 MESAJI!
TORREİRA ve Mertens, İstanbul'a uçmadan önce G.Saray'ın resmi Twitter hesabından müjde geldi. Saat 16.18'de iki oyuncunun transferini isim vermeden emojilerle duyurdu. Paylaşımda Torreira ve Mertens'in İstanbul'a geliş saatleri yayınlandı. Milan 18.45, Brüksel 20.45 ve İstanbul / 23.45 olarak belirtildi. Ayrıca saat ayarı yaparken 23.23'te video durdu ve '23. şampiyonluk geliyor' mesajı verildi.

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Aslan’ın çilekleri geldi
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