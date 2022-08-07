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Giriş Tarihi: 7.8.2022 12:10 Son Güncelleme: 7.8.2022 12:13

Burak Yılmaz frikik golüyle siftahı yaptı!

AA
Burak Yılmaz frikik golüyle siftahı yaptı!

Milli takım kariyerini sonlandıran ve Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibin transfer olan Burak Yılmaz, Ajax'a karşı oynanan maçta müthiş bir frikik golü atarak Hollanda kariyerine golle başladı. Milli futbolcunun formasını giydiği Fortuna Sittard, sahasında son şampiyon Ajax'a 3-2 yenildi

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta son şampiyon Ajax, deplasmanda Fortuna Sittard'ı 3-2 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, sahasında Ajax'ı ağırladı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Kenneth Taylor, 51. dakikada Devyne Rensch ve 62. dakikada Brian Brobbey attı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Paul Gladon ile öne geçen ev sahibi ekibin ikinci golünü 87. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.

Fortuna Sittard'da ilk 11'de oyuna başlayan Doğan Erdoğan, 66. dakikada yerini Inigo Cordoba'ya bırakırken, Burak Yılmaz ise aynı dakikada Tijanni Noslin'in yerine oyuna girdi.

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Burak Yılmaz frikik golüyle siftahı yaptı!
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