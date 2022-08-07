Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! "Takviye yapılması gereken bölgeler var"
Giriş Tarihi: 8.8.2022 00:41 Son Güncelleme: 8.8.2022 00:42

Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! "Takviye yapılması gereken bölgeler var"

DHA
Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! Takviye yapılması gereken bölgeler var

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takviye yapılması gereken bazı bölgeler olduğunu söyledi. İşte açıklamanın tamamı...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların sıcak havada ellerinden geleni yaptığını belirten Özbek, "1-0 kazandık. Lige bu şekilde başladık. Tam istediğimiz oyunu oynayamadık ancak zaten sezonun başı ve hazırlıklarımız devam edecek. Takımın daha güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler. 3 puanımız hayırlı olsun" dedi.

Galatasaray'ı güzel günlerin beklediğini söyleyen Özbek, "Sezonun başlamasıyla beraber eksikler daha net ortaya çıkıyor. Yeni oyuncuların takıma girmesiyle beraber daha net gözükecek. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor" diye konuştu.

Galatasaray'a hizmet etmekten asla yorulmayacaklarını belirten Özbek, "Galatasaray Kulübü Derneği biz kulübe hizmet edelim diye bizi seçti. Ben hayatımda hiçbir zaman hizmetten yorulmadım. Galatasaray için hizmet etmek büyük bir şeref. Hiçbir zaman da yorulmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Bu sezon çok önemli cumhuriyetin 100'ncü yılı Galatasaray cumhuriyetin yüzüdür" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları son dakika: ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Lise LGS 2.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? MEB ile LGS nakil sonuçları tıkla sorgula
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray son dakikalarda güldü! Bafetimbi Gomis girer girmez Antalyaspor'u yıktı...
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar 2022 listesi!
CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!”
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü orucu ne zaman tutulur, ayın kaçında?
A101 aktüel ürünlerde tekne sürprizi! 79.999 TL satış fiyatı verildi: İşte 11 Ağustos 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! "Takviye yapılması gereken bölgeler var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA