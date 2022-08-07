Fenerbahçe’de yeni lider Luan Peres

Süper Lig'de yarın ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadro planlamasını büyük ölçüde yaptı. Sezona 3 puanla başlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luan Peres'in bu karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

Brezilyalı oyuncunun Jesus tarafından savunmanın lideri olarak düşünüldüğü ve Luan'ın hemen kadroya monte edilmesinin istendiği bildirildi. Portekizli hocanın, oyuncusuyla da görüşerek hazır olmasını istediği öğrenildi.

ALİOSKİ'NİN EKSİĞİ VAR

Bir diğer yeni transfer Alioski ise takımla çalışmasına rağmen henüz fiziksel eksiğini gideremedi. Makedon sol bek, Ümraniye maçında kadroya alınabilir ancak ilk 11 başlama ihtimali düşük. Alioski'nin Slovacko rövanşı veya sonraki lig maçında görev yapacağı gelen bilgiler arasında...

BAŞKAN ALİ KOÇ TEFTİŞTE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Samandıra'ya çıkarma yaptı. Sarı-lacivertli ekibin idmanını izleyen ve yeni transfer Luan Peres'le kısa bir görüşme yapan Başkan Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile de saha kenarında bir araya gelerek takımın durumunu konuştu. Başkan'a yönetici Selahattin Baki, futbol operasyon direktörü Mario Branco ve futbol planlama yöneticisi Okan Özkan da eşlik etti.