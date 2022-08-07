Transferde dur durak bilmeyen Galatasaray yıldız yağmuruna yenisini eklemek için yola devam ediyor. İnter ile yollarını ayırmak isteyen Alexis Sanchez için sarı-kırmızılı takımın temasları sürüyor.
Şilili golcü için İtalyan ekibi bonservis bedeli talep etmezken oyuncunun yüksek maliyetinin yanı sıra uzun süreli kontrat istemesi bu transferdeki en büyük sorun...
Tecrübeli hücum oyuncusunun transferinde Fransa ekibi Marsilya'nın da devrede olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon İnter'de 38 karşılaşmada forma giyerken 9 defa ağları havalandırıp 5 kez de asist katkısında bulunmuştu.