Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Geçtiğimiz sezon ligi, küme düşme hattının 9 puan üstünde tamamlayan Giresunspor, Spor Toto Süper Lig 2022/23 sezonunun ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 19.15'te Çotanak Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic.
Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Assombalonga.
Yeni sezona Henry Onyekuru gibi önemli transferlerle başlayan Adana Demirspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.
CANLI | GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR