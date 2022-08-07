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Giriş Tarihi: 7.8.2022 19:22 Son Güncelleme: 7.8.2022 19:25

Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu...

Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında takımlar kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Lige, Hakan Keleş önderliğinde iyi başlangıç yapmak isteyen Giresunspor, evinde Akdeniz temsilcisi Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 19.15'te başlayan karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Geçtiğimiz sezon ligi, küme düşme hattının 9 puan üstünde tamamlayan Giresunspor, Spor Toto Süper Lig 2022/23 sezonunun ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 19.15'te Çotanak Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic.

Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Assombalonga.

Yeni sezona Henry Onyekuru gibi önemli transferlerle başlayan Adana Demirspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

CANLI | GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR

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Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu...
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