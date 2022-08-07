Kanarya tek kaldı

Club Brugge, Uruguaylı golcüden vazgeçerken, Celta Vigo da mali şartlar nedeniyle görüşmelerden çekildi. Hedef, Jesus’un çok istediği 25 yaşındaki yıldızı 8 milyon Euro + bonuslarla kadroya katmak
Golcü takviyesi için yoğun şekilde çalışan Fenerbahçe'de son olarak gündeme alınan Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez'in transferi hız kazandı. Club Brugge, bir süredirgörüştüğü Uruguaylı santrfordanson dakikada vazgeçerken,oyuncunun eski kulübüCelta Vigo da İspanyolekibinin taleplerinikarşılamakta zorlanıncasarı-lacivertlilertransferde tek kaldı. Jorge Jesus'un çok istediği 25 yaşındaki yıldızı kadrosuna katabilmek için kiralık dahil tüm seçenekler üzerinde görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, hedefine çok yaklaştı.
VALENCIA BONSERVISIYLE SATMAK ISTIYOR
Valencia'nın ilk hedefi oyuncuyu bonservisiyle satmak. İspanyollar,Gomez için ilk etapta 12 milyon Eurobonservis istiyordu ancak bu rakamı veren çıkmadı. Gomez için 8 milyon Euro+ bonus teklif eden sarı-lacivertliler, bu hafta içinde ikinci bir harekât yaparak transferi bitirmeyi planlıyor.
İKİNCİ HEDEF SHAKHTAR'DAN TRAORE
Fenerbahçe, Gomez'in yanı sıra Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki golcüsü Lassina Traore için de fırsat kolluyor. Uzun bir sakatlık sürecindengeçen genç oyuncunundurumu yakından takip ediliyor. Kanarya, Gomez dışında bu ismi de kadrosuna katmak istiyor. Traore gelirse,21 yaş altı olduğu için yabancıkontenjanını işgal etmeyecek.
İDMANLARA ÇIKMIYOR
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Maxi Gomez, sakatlığını gerekçe göstererek Valencia'da son 3 haftadır idmanlara çıkmıyor. Takımından ayrılmak isteyen 25 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon La Liga'da oynadığı 29 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MARCA: PAZARLIK HIZ KAZANDI
İspanyol Marca gazetesi, Fenerbahçe ile Valencia arasındaki Maxi Gomez pazarlıklarının son birkaç saat içinde hız kazandığını yazdı.
- BİR GÖRÜŞ -
BÜLENT TİMURLENK
Kadrodaki golcülerden çok daha iyi bir oyuncu
BAZI forvet oyuncuları merkezde, iki kanatta, forvet arkasında ve 'Çok yönlü her yerdeoynar' diye anlatılır. Maxi Gomez net bir golcü. Celta Vigo'da büyük çıkış yapıp Valencia'ya geldi. Ancak Uzak Doğulu patronuyla Valencia, Avrupa'nın en kötü yönetilen kulübü. Sürekli teknik adam değişimi, parlayan yıldızların satışı derken bir kadro istikrarı yok. Bugünlerde de finansal kriz içindeler. İspanyol medyası, Valencia'nın 12 milyon Euro fiyat belirlediğini yazıyor. İtalya'dan Torino da talip. Ancak eli zorda olan bir kulübü tek haneli bir bonservise ikna edebilirsiniz. Cevabın en kısası ise evet Maxi GomezF.Bahçe'nin elindeki santrforlardan daha iyi.