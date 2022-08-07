Kanarya tek kaldı

Golcü takviyesi için yoğun şekilde çalışan Fenerbahçe'de son olarak gündeme alınan Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez'in transferi hız kazandı.Jorge Jesus'un çok istediği 25 yaşındaki yıldızı kadrosuna katabilmek için kiralık dahil tüm seçenekler üzerinde görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, hedefine çok yaklaştı.Valencia'nın ilk hedefi oyuncuyu bonservisiyle satmak.Gomez için 8 milyon Euro+ bonus teklif eden sarı-lacivertliler, bu hafta içinde ikinci bir harekât yaparak transferi bitirmeyi planlıyor.Fenerbahçe, Gomez'in yanı sıra Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki golcüsü Lassina Traore için de fırsat kolluyor.Kanarya, Gomez dışında bu ismi de kadrosuna katmak istiyor.Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Maxi Gomez, sakatlığını gerekçe göstererek Valencia'da son 3 haftadır idmanlara çıkmıyor. Takımından ayrılmak isteyen 25 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon La Liga'da oynadığı 29 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.İspanyol Marca gazetesi, Fenerbahçe ile Valencia arasındaki Maxi Gomez pazarlıklarının son birkaç saat içinde hız kazandığını yazdı.BÜLENT TİMURLENKKadrodaki golcülerden çok daha iyi bir oyuncuBAZI forvet oyuncuları merkezde, iki kanatta, forvet arkasında vediye anlatılır. Maxi Gomez net bir golcü.büyük çıkış yapıpgeldi. Ancak Uzak Doğulu patronuyla Valencia, Avrupa'nın en kötü yönetilen kulübü. Sürekli teknik adam değişimi, parlayan yıldızların satışı derken bir kadro istikrarı yok.İspanyol medyası, Valencia'nın 12 milyon Euro fiyat belirlediğini yazıyor. İtalya'dan Torino da talip. Ancak eli zorda olan bir kulübü tek haneli bir bonservise ikna edebilirsiniz.