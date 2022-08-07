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Giriş Tarihi: 8.8.2022 00:40 Son Güncelleme: 8.8.2022 00:53

Okan Buruk'tan Torreira ve Mertens sözleri: "Bize çok katkı sağlayacaklar"

Okan Buruk’tan Torreira ve Mertens sözleri: Bize çok katkı sağlayacaklar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna 3 puanla başladı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in kaydettiği golle 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "İlk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Hayırlı olsun." dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da sıcak ve nemli havada maç oynandığını, bu durumun da oyunu ve oyuncuları etkilediğini söyledi.

Geçen yılın ikinci yarısının en başarılı takımı ile oynadıklarını belirten Buruk, "Antalyaspor, uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Zor bir deplasman. Bizim kadromuz tam değil, Antalyaspor hazır ve tam bir kadroyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Birçok olumsuz şey vardı maçtan önce. Hem kampta hem de hazırlık sürecinde oyuncuların Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için verdiği emek bizim için olumluydu." dedi.

Buruk, iki takımın da maçı kazanabilecek pozisyonlar ürettiğini anlatarak, "Antalyaspor'un net penaltı kaçırması, net bir şekilde karşı karşıya kalması, bizim direkten dönen topumuz gibi pozisyonlar vardı. 3 ihtimalli bir maçtı.Beraberliğe gidecek gibi gözüken maçı kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyuz. Antalyaspor'u da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A İMZA ATTIĞIM ANDAN İTİBAREN İNANILMAZ HEYECAN VE MUTLULUK YAŞIYORUM"

Galatasaray'da teknik direktör olarak ilk maçına çıktığını anımsatan Buruk, şöyle konuştu:

"Galatasaray'a imza attığım andan itibaren inanılmaz heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Taraftarların hem Avusturya kampında hem de burada takıma ilgisi ve sevgisi çok iyiydi. Benim üzerimde çok büyük bir sorumluluk var. Ben gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Yönetim ve başkanla hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın, formanın geçen yıl yaşanan kötü gidişattan sonra hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Güzel başladık. İlk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Hayırlı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız maç ile puanımızı 6'ya çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek istiyoruz."

Buruk, kadro yenileme çalışmalarının uzun zamandır sürdüğüne dikkati çekerek, "Yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Onlar da bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. İyi isimler üzerinden eklemeler, takıma doğrudan katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için çok önemli. İki oyuncumuz geldi. Bizimle başlayacaklar. Durumları göreceğiz. Maç oynamaya hazır mı, göreceğiz. Diğer mevkilerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Transfer için bir ay daha süre var." şeklinde konuştu.

"BİZE ÇOK KATLI SAĞLAYACAKLAR"

"Yarışın içindeyken transferi çok konuşmak istemiyorum. Mertens dört bölgede de oynayabiliyor. Torreira hem 2'li hem de 3'lü orta saha da oynayabilir. Bize çok katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz."

"Biz bir takım olacağız önce. Kadromuz geniş olacak. Her oyuncuya her dakika ihtyiacımız var. Geniş ve kaliteli bir kadro kuracağız. Galatasaray taraftarının inanılmaz bir baskısı oldu ve transfer istediler. Şu anda iyi bir yolda ilerliyoruz. Yeni gelen oyuncuları kadroya dahil edeceğiz. Testler yapıldıktan sonra ne zaman maça çıkacaklarını göreceğiz."

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Okan Buruk'tan Torreira ve Mertens sözleri: "Bize çok katkı sağlayacaklar"
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