Okan Buruk'tan Torreira ve Mertens sözleri: "Bize çok katkı sağlayacaklar"

"BİZE ÇOK KATLI SAĞLAYACAKLAR"

"Yarışın içindeyken transferi çok konuşmak istemiyorum. Mertens dört bölgede de oynayabiliyor. Torreira hem 2'li hem de 3'lü orta saha da oynayabilir. Bize çok katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz."

"Biz bir takım olacağız önce. Kadromuz geniş olacak. Her oyuncuya her dakika ihtyiacımız var. Geniş ve kaliteli bir kadro kuracağız. Galatasaray taraftarının inanılmaz bir baskısı oldu ve transfer istediler. Şu anda iyi bir yolda ilerliyoruz. Yeni gelen oyuncuları kadroya dahil edeceğiz. Testler yapıldıktan sonra ne zaman maça çıkacaklarını göreceğiz."