Orta sahanın yeni Amiri!

Emirhan’ın yerine iki isim düşünen Beşiktaş’ta adaylardan biri Bayer Leverkusen’de forma giyen Nadiem Amiri... Kara Kartal, Alman futbolcuyu, maaşının yarısını ödeyerek kiralamak istiyor
Beşiktaş'ta yönetim Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta sahaya düşündüğü transfer sayısını 1'den 2'ye çıkarmıştı. Siyahbeyazlılar yerli isim için Sivasspor'dan Kerem AtakanKesgin, Union Berlin'denLevin Öztunalı ile görüşüyor. Yabancı orta saha için de atağa kalkan yönetim, Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri için kolları sıvadı. Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak istiyor.
ELİ KULAĞINDA
Bayer Leverkusen'denyıllık 2.5 milyon Euro kazananoyuncunun maaşıyla ilgiligörüşmeler sürüyor. Siyah-beyazlılar bu rakamınyarısını ödemek istiyor. Almantemsilcisiyle yapılan pazarlıklarolumlu ilerlerken,transferin kısa süre içinde sonuçlanmasıbekleniyor.