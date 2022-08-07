Süper Lig'de bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başarırken, dün de Beşiktaş Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenmeyi başardı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos bugün kimin, hangi takımın maçı var?