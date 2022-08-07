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Giriş Tarihi: 7.8.2022 11:35

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos bugün kimin, hangi takımın maçı var?

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos bugün kimin, hangi takımın maçı var?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Trabzonspor'un açılış maçıyla Cuma günü başladı. Son şampiyon ilk maçında net bir galibiyet aldı. Öte yandan dün ise Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Golü bulmakta oldukça zorlanan siyah beyazlılar 90+'da Ghezzal'ın golüyle sonuca gitmeyi bildi. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? İşte, 7 Ağustos 2022 Süper Lig maç fikstürü

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başarırken, dün de Beşiktaş Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenmeyi başardı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos bugün kimin, hangi takımın maçı var?

SÜPER LİG'DE GÜNÜN PROGRAMI (7 AĞUSTOS 2022)

19.15 F.Karagümrük Alanyaspor

19.15 Giresunspor Adana Demirspor

21.45 Antalyaspor Galatasaray

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Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos bugün kimin, hangi takımın maçı var?
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