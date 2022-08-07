Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci oldu
Giriş Tarihi: 7.8.2022 22:57

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci oldu

AA
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci oldu

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi 68-61 mağlup eden İspanya, organizasyonda şampiyonluğu elde etti.

Karşılaşmaya Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, periyodun bitimine 3 dakika kala Villar'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 18-7. Türkiye, Eray, Kerem ve Samet'le 7-0'lık seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İspanya 18. dakika içinde Garcia'nın basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 36-24. Türkiye'nin Kerem, Hamza, Eray'ın basketleriyle 7-0'lık seriyle tamamladığı devreyi İspanya 36-31 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan Türkiye karşısında aradaki farkı 14 sayıya (kadar 49-35) çıkaran İspanya, periyodu 51-39 önde bitirdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren İspanya, müsabakadan 68-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
YKS tercih sonuçları son dakika: ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?
Son dakika | Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'in üzerine yürümüş, koruması darp etmişti: Canlı yayında saldırıda flaş gelişme...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Çelebi yine bombaladı: “Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur İttifakı derim!”
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA