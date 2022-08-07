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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Vurduğu gol oluyor

UĞUR ÇEM
Vurduğu gol oluyor

Transfer olduğundan bu yana teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yükselen bir grafik çizen Andreas Cornelius, ligde rakip kaleye çektiği 32 isabetli şutta 16 gol atarak, yüzde 50’lik isabet oranı tutturdu

Andreas Cornelius, Trabzonspor'da geçen sezon kaldığı yerden devam etti. Transfer olduğundan bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın elinde bir başka parlayan ve beklentileri karşılayan Danimarkalı santrfor; Turkcell Süper Kupa'da Sivasspor'a, sonra ligin açılış maçında İstanbulspor ağları sarstı. Geride kalan sezonu ligde 15 golle kapatan 'Kuzeyin Kralı' lakaplı forvet, Trabzonspor forması altında kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

KUZEYIN KRALI 156 DAKİKADA BİR AĞLARI SARSIYOR
Fırtına'da ikinci sezonunu geçiren ve güçlü sol ayağıyla söz ettiren Cornelius, Süper Lig'de çektiği 32 isabetli şutun 16'sını ağlarla buluşturdu. Her iki şutundan birini gol yapan Viking, yüzde 50 oranında başarı sağlarken, 156 dakikada bir ağları sarstı. Bordo-mavili futbolcu, ezeli rakiplerinin transfer döneminde yaptığı forvetlere de performansıyla adeta gözdağı verdi.

ALTIN KAFA
Cornelius, İstanbulspor maçında bordo-mavili formayla 6. kafa golüne imza attı. Bu gollerin 4'ü ligde, diğerleri Avrupa ve kupada geldi

ANDREAS CORNELİUS İÇİN NE DEDİLER?

ÖMER ÜRÜNDÜL
Cornelius, öncelikle tam bir profesyonel. Zaten kuzeyli futbolcuların büyük çoğunluğu kendilerine iyi bakıyor. Futbol onlar için öncelik oluyor. Cornelius, her şeyden öte iyi bir golcü. Pozisyon almayı iyi biliyor, kafayla ve ayakla etkili tek vuruşları var. Ayrıca sistemi de işleten bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla beraber saha içi uyumunu arttırdıkça daha da faydalı oluyor. Eğer kanatlarda Trezeguet ve Visca, iyi bir form durumu yakalasa, Cornelius'un da golleri artacaktır.

ALİ GÜLTİKEN
Tabii geçen sene çok şeyi söylemişti Cornelius… Kaliteli bir golcü. Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında da zaten kariyeriyle ilgili çok güzel mesajlar vermişti. Bu sezon yine Trabzonspor'un en etkin ismi olacak. Geçen yıl golcülüğünün yanında oyunun en sıkıştığı anlarda sorumluluk alan ve skoru getiren isim oldu. Bu sezonda bunun tekrarını göreceğiz. Cornelius, skoru getiren isimlerin başında gelecek.

İSKENDER GÜNEN
Sörloth'un ayrılmasından sonra Cornelius transfer edildiği zaman kapalı bir kutuydu. Fakat kısa zamanda takıma uyum gösterdi ve geçen yılki şampiyonlukta takıma en fazla katkı yapan oyuncuların başında geldi. Top saklama becerisi, hava toplarındaki üstünlüğü ile kritik goller attı. Aynı zamanda bu sezonun ilk golünü ağlara yollayarak bıraktığı yerden devam ettiğinin mesajını verdi. Gerek Visca gerekse Trezeguet, bu oyuncuyu ceza sahası içerisinde mutlaka topla buluşturmalı. Çünkü geçen yıl Nwakaeme ile iyi bir ikili oluşturmuşlardı.

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Vurduğu gol oluyor
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