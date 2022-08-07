Vurduğu gol oluyor

Andreas Cornelius, Trabzonspor'da geçen sezon kaldığı yerden devam etti. Transfer olduğundan bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın elinde bir başka parlayan ve beklentileri karşılayan Danimarkalı santrfor;Fırtına'da ikinci sezonunu geçiren ve güçlü sol ayağıyla söz ettirenHer iki şutundan birini gol yapan Viking, yüzde 50 oranında başarı sağlarken, 156 dakikada bir ağları sarstı. Bordo-mavili futbolcu, ezeli rakiplerinin transfer döneminde yaptığıCornelius, İstanbulspor maçında bordo-mavili formayla 6. kafa golüne imza attı. Bu gollerin 4'ü ligde, diğerleri Avrupa ve kupada geldiöncelikle tam bir profesyonel. Zaten kuzeyli futbolcuların büyük çoğunluğu kendilerine iyi bakıyor. Futbol onlar için öncelik oluyor. Cornelius, her şeyden öte iyi bir golcü. Pozisyon almayı iyi biliyor, kafayla ve ayakla etkili tek vuruşları var. Ayrıca sistemi de işleten bir santrfor.Eğer kanatlarda Trezeguet ve Visca, iyi bir form durumu yakalasa, Cornelius'un da golleri artacaktır.geçen sene çok şeyi söylemişti Cornelius…Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında da zaten kariyeriyle ilgili çok güzel mesajlar vermişti.Geçen yıl golcülüğünün yanında oyunun en sıkıştığı anlarda sorumluluk alan ve skoru getiren isim oldu. Bu sezonda bunun tekrarını göreceğiz.ayrılmasından sonra Cornelius transfer edildiği zaman kapalı bir kutuydu. Fakat kısa zamanda takıma uyum gösterdi ve geçen yılki şampiyonlukta takıma en fazla katkı yapan oyuncuların başında geldi.Aynı zamanda bu sezonun ilk golünü ağlara yollayarak bıraktığı yerden devam ettiğinin mesajını verdi. Gerek Visca gerekse Trezeguet, bu oyuncuyu ceza sahası içerisinde mutlaka topla buluşturmalı.