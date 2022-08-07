Yeni Aslan sahnede

Sarı-kırmızılılar yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yeni transferleri ile sezonu açıyor. Dubois’in sakatlığı nedeniyle Boey sahada olacak
G.Saray yeni sezonu bugün Antalyaspor deplasmanında açıyor… Geçen sezon ligi 13. sırada bitiren ve bu sezona yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yenilenmiş kadrosu ile giren G.Saray, 21.45'te başlayacak maç ile sezona da 'merhaba' diyecek. Yeni transferlerden sağ bek Leo Dubois'in sakatlığı sonrasında kadroya yeniden alınan Sacha Boey'in ilk 11'de olması bekleniyor. Son taktikidmanda yeni transfer Midtsjö yedektakımda yer alırken, Berkan Kutluas takımda şans buldu.
G.SARAY'A ANTALYA'DA SEVGİ SELİ
Sarı-kırmızılı kafileyi Antalya'da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, Okan Buruk ve oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulundu.