Yeniler sustu Ghezzal konuştu

Vodafone Park’ta yenilenmiş kadrosuyla sahaya çıkan siyah-beyazlılar, 67’de 10 kişi kalan rakibi karşısında 3 puanı Cezayirli yıldızının 90+6’da attığı golle kopardı. 90+3’te ise Cenk Tosun kırmızı kart görerek atıldı
Beşiktaş 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkarken orta alanda Gedson, Salih ve Kartal birlikte oynadı. Ancak bu üç oyuncudan oluşanortasahahattı üretkenliksergileyemedi. İlk devrede Weghorst'un bir tehlikeli pozisyonu dışında ataklar cılız kaldı. Kayserispor kora kor mücadele sergiledi. İkinci yarıda ise N'Koudou- Muleka değişikliği sonrası hücum aksiyonları sol kanada yığıldı. N'Koudou'nun hazırladığı pozisyonlarlaBeşiktaş gol ararken, 67'de Kayserispor'un10 kişi kalmasıyla oyununhakimiyeti tamamen ev sahibine geçti.Ismael hücumda forveti Cenk ile çiftledi ancak 25 dakika rakibine karşı sahada sayı üstünlüğü olan Beşiktaş aradığı golü bulamadı. Kartal sezonu kötü açmak üzereykenGhezzal sahne alıp 3 puanı getirdi.
GOLÜ ATTI, STADI YAKTI!
BEŞIKTAŞ rakibinin 10 kişi kaldığı dakikadan itibaren Kayseri kalesinde kurduğu baskının sonucunu tecrübeli yıldızı Rachid Ghezzal ile almayı başardı. Son anlarda attığı golle adeta tribünleri yıkan Cezayirli futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2020/21 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu (7).
ALIŞMAK ZAMAN ALACAK MAÇIN kahramanı Ghezzal 90 dakika sonrası şunları söyledi: "Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz. İlk defa bir resmi maçta Wout ve Jackson ile oynadım. Alışmamız zaman alacak. Birbirimizi tanıyıp bazı şeylerin otomatikleşmesini bekleyeceğiz."
DOLMABAHÇE'DE 40 BİN KİŞİLİK KORO BEŞIKTAŞLItaraftarlar sezonunilk maçınaadeta hücum etti.Dünkü karşılaşmadaVodafone Parktribünlerinde yaklaşık40 bin kişi vardı.İlk düdükle birliktekulakları sağır edecektezahüratlarla takımlarınadestek veren siyahbeyazlılar,90 dakikayı büyükbir heyecanla takip etti.
SAİSS: BURASI BAMBAŞKA İLK maçında savunmada başarılı bir oyun ortaya koyan Romain Saiss şöyle konuştu: "İyi savaştık ve 3 puanı aldık. Taraftarımızın atmosferi harika! Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka!"