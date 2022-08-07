Yeniler sustu Ghezzal konuştu

4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkarken orta alanda Gedson, Salih ve Kartal birlikte oynadı.İlk devrede Weghorst'un bir tehlikeli pozisyonu dışında ataklar cılız kaldı. Kayserispor kora kor mücadele sergiledi.yarıda ise N'Koudou- Muleka değişikliği sonrası hücum aksiyonları sol kanada yığıldı.hücumda forveti Cenk ile çiftledi ancak 25 dakika rakibine karşı sahada sayı üstünlüğü olan Beşiktaş aradığı golü bulamadı.BEŞIKTAŞ rakibinin 10 kişi kaldığı dakikadan itibaren Kayseri kalesinde kurduğu baskının sonucunu tecrübeli yıldızı Rachid Ghezzal ile almayı başardı. Son anlarda attığı golle adeta tribünleri yıkan Cezayirli futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2020/21 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu (7).kahramanı Ghezzal 90 dakika sonrası şunları söyledi: "Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz. İlk defa bir resmi maçta Wout ve Jackson ile oynadım. Alışmamız zaman alacak. Birbirimizi tanıyıp bazı şeylerin otomatikleşmesini bekleyeceğiz."taraftarlar sezonunilk maçınaadeta hücum etti.Dünkü karşılaşmadaİlk düdükle birliktekulakları sağır edecektezahüratlarla takımlarınadestek veren siyahbeyazlılar,90 dakikayı büyükbir heyecanla takip etti.maçında savunmada başarılı bir oyun ortaya koyan Romain Saiss şöyle konuştu: "İyi savaştık ve 3 puanı aldık. Taraftarımızın atmosferi harika! Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka!"