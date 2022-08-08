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Giriş Tarihi: 8.8.2022 07:34

Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Alfons Groenendijk konuştu! "Skordan memnun değilim"

Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Alfons Groenendijk konuştu! Skordan memnun değilim

Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, açıklamalarda bulundu. Groenendijk, "Oyuncularımın performansından memnunum ama skordan değil" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında FT Antalyaspor sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alfons Groenendijk, kalitesi yüksek ve iyi bir maç olduğunu belirterek, dolu tribünler önünde oynamayı özlediklerini söyledi.

Hava şartlarının her iki takımı da zorladığını dile getiren Groenendijk, "İki takım da 90 dakika boyunca gol atabilme fırsatlarını buldu. Bizden önce rakibin bulduğu pozisyon ve direkten dönen topu vardı. 9 dakika sonra oyuncumuz karşı karşıya kaldı, bir penaltı kazandı ama Muslera başarılıydı ve takımını oyunda tuttu ilk yarı itibarıyla. İkinci yarı itibarıyla Antalyaspor iyi mücadele etti. 90 dakika boyunca gol atamıyorsanız o dakikalarda skoru korumayı da bileceksiniz. Bizim yaptığımız hata 8 kişi atağa çıktık ve arkayı boş bıraktık ve sıkıntı yaşadık. Gomis ilk dokunuşunda gol vuruşunu yaptı. Biz de tam tersi gol vuruşu yapamadık" dedi.

Groenendijk, Ocak 2022'den beri süregelen yenilmezlik serisini kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, önlerinde hafta yeniden seriye başlayacaklarını, oyuncularının performansından memnun ama skordan memnun olmadığını kaydetti.

Groenendijk, transfer döneminde giden gelen oyuncuların olabileceğini ifade ederek, ayrılacak oyuncularının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

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Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Alfons Groenendijk konuştu! "Skordan memnun değilim"
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