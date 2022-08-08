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Giriş Tarihi: 8.8.2022 07:31 Son Güncelleme: 8.8.2022 07:32

Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Bafetimbi Gomis konuştu! "Şampiyonluk yaşamak için buradayız"

Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Bafetimbi Gomis konuştu! Şampiyonluk yaşamak için buradayız

Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı oyuncu Bafetimbi Gomis, açıklamalarda bulundu. Gomis, "Biraz daha çalışıp daha çok gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sezon sonu şampiyonluk yaşamak için buradayız bunun için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçtaki tek golü atan Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir maç olduğunu söyleyen Gomis, "Antalya'ya gelmeden önce 3 puanı almayı kafamıza koymuştuk. Bu bizim için takım olarak önemliydi. Kollektif olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yeni bir başkanımız, yeni bir teknik direktörümüz var. Her şey yeniden başlıyor. Yeni bir hikayeye güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Benim doğum günümdü. Bu 3 puan ve gol hem bana hem taraftarlara armağan oldu" dedi.

Haris Seferoviç ile arasının nasıl olduğu sorusu üzerine çok iyi anlaştıklarını söyleyen Gomis, "Çok iyi birisi. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Geçen seneki halimizi hatırlıyoruz. Bu nedenle bu sene daha iyi güçlü bir takım kurduk bu sene. Takımın içerisinde çok forvet olması rekabeti gerektiriyor. Ben bunun takım için olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çok daha fazla gol atabileceğiz. Yaşla beraber hazırlık safhasında biraz geç kaldım. Biraz daha çalışıp daha çok gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sezon sonu şampiyonluk yaşamak için buradayız bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Bafetimbi Gomis konuştu! "Şampiyonluk yaşamak için buradayız"
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