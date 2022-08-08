Berat Özdemir El İttifak’ta

Trabzonspor'da orta saha rotasyonunda gerilere düşen Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu. Kulüpler arasında kısa süre önce başlayan görüşmeler neticesinde milli futbolcu için 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Arap ekibiyle anlaşmaya varıldı. Ardından El İttifak kulübü yetkilileri ile 24 yaşındaki oyuncu arasında yapılan görüşmelerde de anlaşma sağlanınca taraflar imzaları attı.Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi playoff'unda karşılaşacağı Kopenhag, Danimarka Ligi'nde Brondby'yi 4-1 mağlup etti. Pep Biel hat-trick yaparak klasını konuştururken, Kopenhag'ın diğer golü Rasmus Falk'tan geldi. Fırtına'nın rakibi, ligindeki 4. maçında puanını 6'ya yükseltti.TRABZONSPOR Yönetim Kurulu, aldığı karar doğrultusunda dış transfer çalışmalarını tamamladıktan sonra iç transfere yönelecek. Bu doğrultuda daha önce prensipte anlaşılan Djaniny'nin yanı sıra Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile masaya oturulacak.