Berat Özdemir El İttifak’ta

İlk 11’e girmekte zorlanan milli futbolcu için Trabzonspor, Suudi Arabistan kulübü ile 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı
Trabzonspor'da orta saha rotasyonunda gerilere düşen Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu. Kulüpler arasında kısa süre önce başlayan görüşmeler neticesinde milli futbolcu için 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Arap ekibiyle anlaşmaya varıldı. Ardından El İttifak kulübü yetkilileri ile 24 yaşındaki oyuncu arasında yapılan görüşmelerde de anlaşma sağlanınca taraflar imzaları attı. Berat'ın transferi bugünresmi olarak duyurulacak.
Trabzonspor'daBerat Özdemir60 Maç1 Gol1 Asist1 Süper Lig Kupası2 Türkiye Süper Kupa
KOPENHAG DÖRTGOLLE ŞOV YAPTI
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi playoff'unda karşılaşacağı Kopenhag, Danimarka Ligi'nde Brondby'yi 4-1 mağlup etti. Pep Biel hat-trick yaparak klasını konuştururken, Kopenhag'ın diğer golü Rasmus Falk'tan geldi. Fırtına'nın rakibi, ligindeki 4. maçında puanını 6'ya yükseltti.
ÖNCE DIŞ, SONRAİÇ TRANSFER
TRABZONSPOR Yönetim Kurulu, aldığı karar doğrultusunda dış transfer çalışmalarını tamamladıktan sonra iç transfere yönelecek. Bu doğrultuda daha önce prensipte anlaşılan Djaniny'nin yanı sıra Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile masaya oturulacak.