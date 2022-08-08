Diakhaby için çifte teklif

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir an önce takımda görmek istediği sağ stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin gündemindeki son isim ise Valencia'nın Gineli stoperi Mouctar Diakhaby... 1996 doğumlu 1.92'lik oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.Trabzonspor ise İspanyol ekibine iki farklı teklif sundu. Bunlardan ilki satın alma opsiyonlu kiralama...Bordo-mavililer, İspanyolların bu iki tekliften birini kabul etmesini bekliyor.1.92 cm boyuyla dikkat çeken Mouctar Diakhaby, Gine Milli Takımı formasını 2 kez giydi. Fiziksel üstünlüğünden dolayı hava toplarına hâkim olan 25 yaşındaki stoperin piyasa değeri 7 milyon Euro. Yıldızı Lyon'da parladı, 2018 yılında Valencia'ya 15 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 200 maçta 12 gol atmayı başardı.