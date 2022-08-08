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Giriş Tarihi: 8.8.2022 14:38 Son Güncelleme: 8.8.2022 14:40

Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya gönderiliyor

Fenerbahçe’de Muhammed Gümüşkaya gönderiliyor

Süper Lig'de 2022-23 sezonu bu akşam ligin yeni takımı Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşma ile açacak olan Fenerbahçe'de genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'nın takımdan gönderilmesine karar verildi.

Fenerbahçe'de genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya için işler istediği gibi gitmiyor. Vitor Pereira'nın forma şansı vererek ilk 11'de sık sık tercih ettiği genç futbolcu, İsmail Kartal döneminde forma şansı bulamamış ve Giresunspor'a kiralanmıştı.

Jorge Jesus'un da gözüne giremeyen 21 yaşındaki futbolcu yine takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını GZT Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli teknik heyetten olumlu dönüş alamadı. Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki futbolcu için Portekizli hoca kiralanabilir raporu verdi.

GİRESUNSPOR VE GÖZTEPE İSTİYOR
Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe yakından ilgileniyor. Göztepe, Fenerbahçe ile son dönemde ikili ilişkilerini çok geliştirdi. Mehmet Sepil'in ardından sahip değiştiren İzmir temsilcisi sarı-lacivertlilerden Uğur Kaan Yıldız ve Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler de Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı.

Muhammed Gümüşkaya'nın durumunu da yakından takip eden sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ikili ilişkilerden dolayı bir adım önde olduğu belirtildi. Giresunspor'un da durumunu yakından takip ettiği genç futbolcu için Fenerbahçe'nin şart olarak oynama garantisi talip edeceği ifade edildi. (Akşam)

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Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya gönderiliyor
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