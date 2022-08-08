Fenerbahçe’de Muhammed Gümüşkaya gönderiliyor

GİRESUNSPOR VE GÖZTEPE İSTİYOR

Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe yakından ilgileniyor. Göztepe, Fenerbahçe ile son dönemde ikili ilişkilerini çok geliştirdi. Mehmet Sepil'in ardından sahip değiştiren İzmir temsilcisi sarı-lacivertlilerden Uğur Kaan Yıldız ve Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler de Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı.

Muhammed Gümüşkaya'nın durumunu da yakından takip eden sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ikili ilişkilerden dolayı bir adım önde olduğu belirtildi. Giresunspor'un da durumunu yakından takip ettiği genç futbolcu için Fenerbahçe'nin şart olarak oynama garantisi talip edeceği ifade edildi. (Akşam)