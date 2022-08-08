Galatasaray transferde bombaları patlattı ve Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer ederek kadrosuna büyük güç katmıştı. Sarı-Kırmızılılar iki yıldız sonrası Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alexis Sanchez ile transfer görüşmelerine başlamıştı. Hem iki kulüp hem de oyuncuyla yapılan görüşmelerde sürecin olumlu ilerlediği belirtiliyordu fakat Şilili yıldızdan kötü bir haber geldi.
MARSİLYA İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter'le 1 yıl kalan sözleşmesini feshedecek olan Sanchez, feshin ardından Marsilya'ya transfer olacak. Yıldız futbolcunun, Fransız ekibi ile 2 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi.
33 yaşındaki yıldız Kulüp kariyerinde 623 maça çıkıp 180 gol 141 de asist üretti. 1.68 boyundaki oyuncunun, güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Tecrübeli hücumcu, geçtiğimiz sezon Inter'de 39 karşılaşmada görev aldı.