Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexis Sanchez, Marsilya'ya gidiyor
Giriş Tarihi: 8.8.2022 14:30 Son Güncelleme: 8.8.2022 14:32

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexis Sanchez, Marsilya'ya gidiyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Galatasaray’ın transfer etmek istediği Alexis Sanchez, Marsilya’ya gidiyor

Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleri sonrası bir bomba daha patlatmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'le görüşmelerini yoğunlaştırmıştı. Sarı-kırmızılı ekibe yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Galatasaray transferde bombaları patlattı ve Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer ederek kadrosuna büyük güç katmıştı. Sarı-Kırmızılılar iki yıldız sonrası Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alexis Sanchez ile transfer görüşmelerine başlamıştı. Hem iki kulüp hem de oyuncuyla yapılan görüşmelerde sürecin olumlu ilerlediği belirtiliyordu fakat Şilili yıldızdan kötü bir haber geldi.

MARSİLYA İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter'le 1 yıl kalan sözleşmesini feshedecek olan Sanchez, feshin ardından Marsilya'ya transfer olacak. Yıldız futbolcunun, Fransız ekibi ile 2 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi.

33 yaşındaki yıldız Kulüp kariyerinde 623 maça çıkıp 180 gol 141 de asist üretti. 1.68 boyundaki oyuncunun, güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Tecrübeli hücumcu, geçtiğimiz sezon Inter'de 39 karşılaşmada görev aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı! MEB ile LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı
Gazeteci Latif Şimşek'e saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Öfkeme yenildim
YKS tercih sonuçları ÖSYM ile erişime açılacak! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?
KRİTİK SÜRECE GİRİLDİ! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM ile tıkla sorgula!
Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! TV8 ile 7 Ağustos Pazar MasterChef 6. önlüğün sahibi kim oldu, finale ve yedeklere kimler kaldı?
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Akşener'in azarladığı genç kız SABAH'a konuştu: "Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum"
GSB işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları başladı!
SON DAKİKA: Otomobil sitelerine büyük şok! Sahibinden Com'un ardından 4 hakim şirket için de harekete geçildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexis Sanchez, Marsilya'ya gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA