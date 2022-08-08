Galatasaray transferde bombaları patlattı ve Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer ederek kadrosuna büyük güç katmıştı. Sarı-Kırmızılılar iki yıldız sonrası Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alexis Sanchez ile transfer görüşmelerine başlamıştı. Hem iki kulüp hem de oyuncuyla yapılan görüşmelerde sürecin olumlu ilerlediği belirtiliyordu fakat Şilili yıldızdan kötü bir haber geldi.