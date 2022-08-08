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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Giderse Nino gelecek

Giderse Nino gelecek

West Ham’ın, Szalai için yaptığı 10 milyon Euro’luk teklife F.Bahçe olumsuz yanıt verdi. Fiyat artar, oyuncu giderse yerine aday Nino

F.BAHÇE'NIN Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili önümüzdeki hafta yeni transfer gelişmeleri yaşanabilir. Menajerinin İtalya ve Almanya'dan görüşmeler yaptığı Szalai için yeni talip İngiliz takımı West Ham United oldu. Ada ekibi, 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu 24 yaşındaki stoper için Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı. Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Ayrılık yaşanırsa yerine alınacak isim Fluminense forması giyen Nino

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Giderse Nino gelecek
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