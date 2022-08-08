Şampiyonluklar kutlayacağız

G.Saray'ın başında ilk resmi maçından 3 puanla ayrılan Okan Buruk, galibiyetle sezona başlamanın önemine vurgu yaptı. Gelecek hafta Giresun ile evinde oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarın da moral bulduğuna da dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:İnşallah nice galibiyetler alıp şampiyonluk kutlayacağız. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Maç 0-0 mı gidecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılık buldu.Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız."