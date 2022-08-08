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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Şampiyonluklar kutlayacağız

Şampiyonluklar kutlayacağız

Okan Buruk: “Hücumda yaptığımız hamle çok çabuk karşılık buldu. Yeni gelen oyuncuların desteğiyle nice galibiyetler alacağız.”

G.Saray'ın başında ilk resmi maçından 3 puanla ayrılan Okan Buruk, galibiyetle sezona başlamanın önemine vurgu yaptı. Gelecek hafta Giresun ile evinde oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarın da moral bulduğuna da dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi: "3 puanı almış şekilde taraftarımızın önüne çıkmak çok önemli. Onları maça davet ediyoruz. İnşallah nice galibiyetler alıp şampiyonluk kutlayacağız. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Maç 0-0 mı gidecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılık buldu. Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız."

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