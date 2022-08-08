Şampiyonluklar kutlayacağız

Okan Buruk: “Hücumda yaptığımız hamle çok çabuk karşılık buldu. Yeni gelen oyuncuların desteğiyle nice galibiyetler alacağız.”
G.Saray'ın başında ilk resmi maçından 3 puanla ayrılan Okan Buruk, galibiyetle sezona başlamanın önemine vurgu yaptı. Gelecek hafta Giresun ile evinde oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarın da moral bulduğuna da dikkat çeken 48 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi: "3 puanı almış şekilde taraftarımızınönüne çıkmak çokönemli. Onları maça davetediyoruz. İnşallah nice galibiyetler alıp şampiyonluk kutlayacağız. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Maç 0-0 mı gidecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılık buldu. Yenigelen oyuncuların desteğiolacak. Biz daha iyi formtutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız."