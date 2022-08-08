Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jason Denayer, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor
Giriş Tarihi: 8.8.2022 14:50 Son Güncelleme: 8.8.2022 14:52

Jason Denayer, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor

Jason Denayer, Beşiktaş’a transfer olmak istiyor

Yakın zamanda Suudi Arabistan'dan iki teklif birden alan Jason Denayer transferde kararını verdi. Belçikalı stoperin Orta Doğu'ya gitmek yerine Beşiktaş'a transfer olmayaca sıcak baktığı yazıldı.

Stoper transferi yapacak olan Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın, daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer ile yeniden görüşmelere başladığı öne sürüldü. Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan somut iki teklif geldi.

DENAYER BEŞİKTAŞ'A DAHA SICAK
İlk etapta Beşiktaş'ın teklifine soğuk bakan Denayer'in Orta Doğu'ya transfer olmak istemediği ve rotayı siyah-beyazlılara çevirdiği öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere daha önce Fransız ekibi Rennes, Jason Denayer ile ilgilenmişti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı! MEB ile LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı
Gazeteci Latif Şimşek'e saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Öfkeme yenildim
YKS tercih sonuçları ÖSYM ile erişime açılacak! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?
KRİTİK SÜRECE GİRİLDİ! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM ile tıkla sorgula!
Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! TV8 ile 7 Ağustos Pazar MasterChef 6. önlüğün sahibi kim oldu, finale ve yedeklere kimler kaldı?
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Akşener'in azarladığı genç kız SABAH'a konuştu: "Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum"
GSB işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları başladı!
SON DAKİKA: Otomobil sitelerine büyük şok! Sahibinden Com'un ardından 4 hakim şirket için de harekete geçildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Jason Denayer, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA