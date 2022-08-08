Jason Denayer, Beşiktaş’a transfer olmak istiyor

Stoper transferi yapacak olan Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın, daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer ile yeniden görüşmelere başladığı öne sürüldü. Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan somut iki teklif geldi.