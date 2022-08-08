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Giriş Tarihi: 8.8.2022 19:13 Son Güncelleme: 8.8.2022 20:01

Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ev sahibi takım, Aleksic' ve Patryk Szysz'in golleriye 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.

Medipol Başakşehir, Aleksic'in 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Gol sonrası ataklarını sıklaştıran ev sahibi takım, Patryk Szysz'in attığı gole farkı ikiye çıkardı.

CANLI | BAŞAKŞEHİR 2-0 KASIMPAŞA

Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezonu 65 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Kasımpaşa ise 53 puanla ligi 11. sırada bitirmişti.

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Epureanu, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Szysz.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken.

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Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor
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