Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.
Medipol Başakşehir, Aleksic'in 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Gol sonrası ataklarını sıklaştıran ev sahibi takım, Patryk Szysz'in attığı gole farkı ikiye çıkardı.
CANLI | BAŞAKŞEHİR 2-0 KASIMPAŞA
Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezonu 65 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Kasımpaşa ise 53 puanla ligi 11. sırada bitirmişti.
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Epureanu, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Szysz.
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken.