Sahne F.Bahçe’nin

F.BAHÇE, Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmayla 2022-23 sezonuna başlıyor. Kadıköy'de saat 21.45'te start alacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları sürenUEFA Avrupa Ligi'nde takımdaki yerini alamayan Altay, lig maçıyla eldivenlerine kavuşacak. Slovacko karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen İsmail, Avrupa kadrosuna yazılmayan Tisserand ve Pelkas bu maçta süre alabilecek.Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, takımlarına tam destek olan Fenerbahçe taraftarı, Ümraniye karşılaşması için de biletleri tüketti.