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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Sahne F.Bahçe’nin

Sahne F.Bahçe’nin
F.BAHÇE, Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmayla 2022-
23 sezonuna başlıyor. Kadıköy'de saat 21.45'te start alacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Joao Pedro, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde takımdaki yerini alamayan Altay, lig maçıyla eldivenlerine kavuşacak. Slovacko karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen İsmail, Avrupa kadrosuna yazılmayan Tisserand ve Pelkas bu maçta süre alabilecek.

KADIKÖY KAPALI GİŞE
ŞAMPIYONLAR Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, takımlarına tam destek olan Fenerbahçe taraftarı, Ümraniye karşılaşması için de biletleri tüketti. Bugün Kadıköy kapalı gişe olacak ve 45 bin sarı-lacivertli futbolsever sezona güzel başlangıç için takımlarını destekleyecek.

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