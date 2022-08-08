Sahne F.Bahçe’nin

F.BAHÇE, Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmayla 2022-
23 sezonuna başlıyor. Kadıköy'de saat 21.45'te start alacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Joao Pedro, MertHakan Yandaş, İrfanCan Kahveci ve SerdarAziz forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde takımdaki yerini alamayan Altay, lig maçıyla eldivenlerine kavuşacak. Slovacko karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen İsmail, Avrupa kadrosuna yazılmayan Tisserand ve Pelkas bu maçta süre alabilecek.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
ŞAMPIYONLAR Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, takımlarına tam destek olan Fenerbahçe taraftarı, Ümraniye karşılaşması için de biletleri tüketti. Bugün Kadıköy kapalı gişe olacakve 45 bin sarı-lacivertli futbolseversezona güzel başlangıçiçin takımlarını destekleyecek.