Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe, evinde Süper Lig’in yeni ekibi Ümraniyespor’u ağırlıyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 8.8.2022 20:46 Son Güncelleme: 8.8.2022 20:48

Son dakika: Fenerbahçe, evinde Süper Lig’in yeni ekibi Ümraniyespor’u ağırlıyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika: Fenerbahçe, evinde Süper Lig’in yeni ekibi Ümraniyespor’u ağırlıyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk haftasında sahasında Ümraniyespor’u ağırlıyor. Ligin yeni ekibine karşı Kadıköy’de kazanarak başlamak isteyen sarı-lacivertliler, zorlu bir sınava çıkıyor. Saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Luan Peres, Arao, Emre Mor, Lincoln Henrique, Rossi, Joshua King, Valencia.

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

JESUS, LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı.

Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

ÜMRANİYESPOR, SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇINI OYNAYACAK

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

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Son dakika: Fenerbahçe, evinde Süper Lig’in yeni ekibi Ümraniyespor’u ağırlıyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
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