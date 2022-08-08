Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Dries Mertens'i KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...
Giriş Tarihi: 8.8.2022 21:18 Son Güncelleme: 8.8.2022 21:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Dries Mertens'i KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Dries Mertens’i KAP’a bildirdi! İşte maliyeti...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Dries Mertens'in maliyeti belli oldu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı oyuncu 2 milyon 900 bin Euro kazanacak. 35 yaşındaki kanat oyuncusuna 1 milyon 100 bin Euro da imza ücreti ödenecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Dries Mertens'i KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...
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