Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Dries Mertens’i KAP’a bildirdi! İşte maliyeti...

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Dries Mertens'in maliyeti belli oldu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı oyuncu 2 milyon 900 bin Euro kazanacak. 35 yaşındaki kanat oyuncusuna 1 milyon 100 bin Euro da imza ücreti ödenecek.



Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.