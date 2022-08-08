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Giriş Tarihi: 8.8.2022 21:05 Son Güncelleme: 8.8.2022 21:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Lucas Torreira'yı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Lucas Torreira’yı KAP’a bildirdi! İşte maliyeti...

Son dakika haberleri... Galatasaray Kulübü, Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, İngiltere temsilcisi Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4 yıllığına anlaşıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 39 kez giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Lucas Torreira'yı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...
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