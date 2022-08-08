Stoperde rota yabancıya döndü

Sağ stoper almak isteyen siyah-beyazlılar, yerli oyuncu noktasında zorluk yaşıyor. Kaan Ayhan için yapılan yoklamada Sassuolo'nun geçtiğimiz sezonki tavrını değiştirmediği ve 5 milyon Euro bonservis istediği görüldü. Daha önce gündeme gelen Koray Günter'e ise teknik direktör Valerien İsmael sıcak bakmıyor. Bunun üzerine rotatekrar yabancıya döndü veManchester United'ın 24yaşındaki futbolcusu AxelTuanzebe için kulübüne kiralamateklifi yapıldı. 500 bin Euro kiralama bedeli önerilen oyuncunun yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaşıyla ilgili de görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde SüperLig'den Trabzonspor'un dailgilendiği oyuncu, Türkiye'yegelmek istemediği için transfergerçekleşmemişti.