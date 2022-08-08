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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Stoperde rota yabancıya döndü

Stoperde rota yabancıya döndü
Sağ stoper almak isteyen siyah-beyazlılar, yerli oyuncu noktasında zorluk yaşıyor. Kaan Ayhan için yapılan yoklamada Sassuolo'nun geçtiğimiz sezonki tavrını değiştirmediği ve 5 milyon Euro bonservis istediği görüldü. Daha önce gündeme gelen Koray Günter'e ise teknik direktör Valerien İsmael sıcak bakmıyor. Bunun üzerine rota tekrar yabancıya döndü ve Manchester United'ın 24 yaşındaki futbolcusu Axel Tuanzebe için kulübüne kiralama teklifi yapıldı. 500 bin Euro kiralama bedeli önerilen oyuncunun yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaşıyla ilgili de görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'den Trabzonspor'un da ilgilendiği oyuncu, Türkiye'ye gelmek istemediği için transfer gerçekleşmemişti.

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Stoperde rota yabancıya döndü
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