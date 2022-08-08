Stoperde rota yabancıya döndü

Sağ stoper almak isteyen siyah-beyazlılar, yerli oyuncu noktasında zorluk yaşıyor. Kaan Ayhan için yapılan yoklamada Sassuolo'nun geçtiğimiz sezonki tavrını değiştirmediği ve 5 milyon Euro bonservis istediği görüldü. Daha önce gündeme gelen Koray Günter'e ise teknik direktör Valerien İsmael sıcak bakmıyor.500 bin Euro kiralama bedeli önerilen oyuncunun yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaşıyla ilgili de görüşmeler sürüyor.