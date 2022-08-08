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Giriş Tarihi: 8.8.2022 08:35 Son Güncelleme: 8.8.2022 08:38

Trabzonspor'dan Diakhaby için çifte teklif

Trabzonspor’dan Diakhaby için çifte teklif

Trabzonspor, Mouctar Diakhaby'nin kulübü Valencia'nın kapısını çaldı. 1.92’lik futbolcunun transferini bir an önce bitirmek isteyen Bordo-Mavililer, İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama tekilfinin yanı sıra bonservisi için de 3 milyon Euro civarında bir rakam önerdi.

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir an önce takımda görmek istediği sağ stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin gündemindeki son isim ise Valencia'nın Gineli stoperi Mouctar Diakhaby... 1996 doğumlu 1.92'lik oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İKİ ÖNERİDEN BİRİNİ KABUL ETMELERİ BEKLENİYOR
Trabzonspor ise İspanyol ekibine iki farklı teklif sundu. Bunlardan ilki satın alma opsiyonlu kiralama... Valencia bunu kabul etmezse pakette bonservisi için de yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir öneri de bulunuyor. Bordo-mavililer, İspanyolların bu iki tekliften birini kabul etmesini bekliyor.

HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ
1.92 cm boyuyla dikkat çeken Mouctar Diakhaby, Gine Milli Takımı formasını 2 kez giydi. Fiziksel üstünlüğünden dolayı hava toplarına hâkim olan 25 yaşındaki stoperin piyasa değeri 7 milyon Euro. Yıldızı Lyon'da parladı, 2018 yılında Valencia'ya 15 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 200 maçta 12 gol atmayı başardı.

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Trabzonspor'dan Diakhaby için çifte teklif
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