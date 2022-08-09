“Kariyerim boyunca son anlarda oyuna alınan bir forvet olmadım. Ancak ben işimi yapmaya devam edeceğim. 5 dakikalık rolü de iyi oynarım”
Aslan lige Antalyaspor galibiyeti ile başlarken 89'da oyuna girip 90'da ağları bulan Bafetimbi Gomis alkış topladı. 37 yaşındaki oyuncu, Seferovic ve Mertens transferleri sonrasında 'gönderilecek' iddiaları ile karşı karşıya gelirken Antalya'daki şansını iyi kullandı. Gomis, G.Saray'dan ayrılmayı düşünmediğini sık sık yinelerken yakın çevresi ile de Antalya maçı sonrasında dertleşti. Bu golün sadece başlangıç olduğunu ve forma yarışından kopmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Fransız oyuncu "Bana verilecek hergörevi yaparım. Evet kariyerimdeyeni bir dönem çünkü dahaönce son dakikalardaoyunaalınan bir forvetolmadım. Ancak ben işimi yapmaya devam edeceğim. 5 dakikalık rolü de iyi oynarım" sözleriyle yeni dönem öncesinde rekabetçi olacağının sinyallerini verdi.
KALDI 14 GOL!
Yeni sezon öncesi SABAH Spor'a röportaj veren Bafetimbi Gomis, "Futbolune zaman bırakmayı düşünüyorsun?'' sorusunu "Kendime her zaman gol hedefikoyarım. O hedefe uzak kalırsam futbolubırakırım'' şeklinde yanıtlamıştı. Antalya'da son 5 dakikada şans bulan ve galibiyeti getiren Fransız forvetin bu sezon için 15 gol hedeflediği ortaya çıktı. 15 gol motivasyonuyla hazırlanan Gomis'in sözleşmesine de 15 gol sayısına özel300 bin Euro bonus koyulduğuöğrenildi.