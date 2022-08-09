Aslan lige Antalyaspor galibiyeti ile başlarken 89'da oyuna girip 90'da ağları bulan Bafetimbi Gomis alkış topladı. 37 yaşındaki oyuncu, Seferovic ve Mertens transferleri sonrasındaiddiaları ile karşı karşıya gelirken Antalya'daki şansını iyi kullandı. Gomis, G.Saray'dan ayrılmayı düşünmediğini sık sık yinelerken yakın çevresi ile de Antalya maçı sonrasında dertleşti. Bu golün sadece başlangıç olduğunu ve forma yarışından kopmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Fransız oyuncuAncak ben işimi yapmaya devam edeceğim. 5 dakikalık rolü de iyi oynarım" sözleriyle yeni dönem öncesinde rekabetçi olacağının sinyallerini verdi.Yeni sezon öncesiSpor'a röportaj veren Bafetimbi Gomis,sorusunuşeklinde yanıtlamıştı. Antalya'da son 5 dakikada şans bulan ve galibiyeti getiren Fransız forvetin bu sezon için 15 gol hedeflediği ortaya çıktı. 15 gol motivasyonuyla hazırlanan Gomis'in sözleşmesine de