Ankara’da gol sesi çıkmadı

Başkent ekibinin ataklarında Konyaspor kalecisi Sehic, takımını ayakta tutan isim oldu. Sarı-lacivertliler 1 sene sonra döndüğü Süper Lig’e 1 puanla başladı
Spor Toto Süper Lig'de Ankara'da oynanan maçta MKE Ankaragücü, sahasında Arabam.com Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi takımın hücumda dahaetkili olduğu karşılaşmada mücadeleseviyesi yüksekti. 10. dakikada evsahibi takım Chatzigiovanis ile netbir pozisyonu kaçırdı. 13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi. 47'de Bruno Paz'ın sol kanattan ortasında arka direkte boşta kalan Calvo'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. 49. dakikada altıpasın gerisinde topla buluşan Beridze'nin şutunda Konyaspor kalecisi Sehic, mutlak golü önledi. 85. dakikada OğuzCeylan'ın ceza sahası sağ çaprazdanyaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldıve 90+2'de de Ali Sowe'un sol çaprazdanşutu uzak köşeden auta gidince karşılaşmagolsüz eşitlikle tamamlandı.