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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Ankara’da gol sesi çıkmadı

Ankara’da gol sesi çıkmadı

Başkent ekibinin ataklarında Konyaspor kalecisi Sehic, takımını ayakta tutan isim oldu. Sarı-lacivertliler 1 sene sonra döndüğü Süper Lig’e 1 puanla başladı

Spor Toto Süper Lig'de Ankara'da oynanan maçta MKE Ankaragücü, sahasında Arabam.com Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi takımın hücumda daha etkili olduğu karşılaşmada mücadele seviyesi yüksekti. 10. dakikada ev sahibi takım Chatzigiovanis ile net bir pozisyonu kaçırdı. 13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi. 47'de Bruno Paz'ın sol kanattan ortasında arka direkte boşta kalan Calvo'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. 49. dakikada altıpasın gerisinde topla buluşan Beridze'nin şutunda Konyaspor kalecisi Sehic, mutlak golü önledi. 85. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı ve 90+2'de de Ali Sowe'un sol çaprazdan şutu uzak köşeden auta gidince karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Ankara’da gol sesi çıkmadı
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