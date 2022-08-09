Bafetimbi Gomis'ten iddialı sözler! "Son dakikalarda alınan bir forvet olmadım"

Bu golün sadece başlangıç olduğunu ve forma yarışından kopmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Fransız oyuncu "Bana verilecek her görevi yaparım. Evet kariyerimde yeni bir dönem çünkü daha önce son dakikalarda oyuna alınan bir forvet olmadım. Ancak ben işimi yapmaya devam edeceğim. 5 dakikalık rolü de iyi oynarım" sözleriyle yeni dönem öncesinde rekabetçi olacağının sinyallerini verdi.