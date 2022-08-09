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Giriş Tarihi: 9.8.2022 12:33

Bafetimbi Gomis'ten iddialı sözler! "Son dakikalarda alınan bir forvet olmadım"

Bafetimbi Gomis’ten iddialı sözler! Son dakikalarda alınan bir forvet olmadım

Süper Lig'de Antalyaspor karşısında son dakikalarda attığı golle takımı Galatasaray'a 3 puanı getiren Fransız golcü Bafetimbi Gomis, performansıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu "Bana verilecek her görevi yaparım. Evet kariyerimde yeni bir dönem çünkü daha önce son dakikalarda oyuna alınan bir forvet olmadım. Ancak ben işimi yapmaya devam edeceğim. 5 dakikalık rolü de iyi oynarım" sözleriyle yeni dönem öncesinde rekabetçi olacağının sinyallerini verdi.

Aslan lige Antalyaspor galibiyeti ile başlarken 89'da oyuna girip 90'da ağları bulan Bafetimbi Gomis alkış topladı. 37 yaşındaki oyuncu, Seferovic ve Mertens transferleri sonrasında 'gönderilecek' iddiaları ile karşı karşıya gelirken Antalya'daki şansını iyi kullandı. Gomis, G.Saray'dan ayrılmayı düşünmediğini sık sık yinelerken yakın çevresi ile de Antalya maçı sonrasında dertleşti.

Bu golün sadece başlangıç olduğunu ve forma yarışından kopmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Fransız oyuncu "Bana verilecek her görevi yaparım. Evet kariyerimde yeni bir dönem çünkü daha önce son dakikalarda oyuna alınan bir forvet olmadım. Ancak ben işimi yapmaya devam edeceğim. 5 dakikalık rolü de iyi oynarım" sözleriyle yeni dönem öncesinde rekabetçi olacağının sinyallerini verdi.



KALDI 14 GOL!

Yeni sezon öncesi SABAH Spor'a röportaj veren Bafetimbi Gomis, "Futbolu ne zaman bırakmayı düşünüyorsun?'' sorusunu "Kendime her zaman gol hedefi koyarım. O hedefe uzak kalırsam futbolu bırakırım'' şeklinde yanıtlamıştı.

Antalya'da son 5 dakikada şans bulan ve galibiyeti getiren Fransız forvetin bu sezon için 15 gol hedeflediği ortaya çıktı. 15 gol motivasyonuyla hazırlanan Gomis'in sözleşmesine de 15 gol sayısına özel 300 bin Euro bonus koyulduğu öğrenildi.

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Bafetimbi Gomis'ten iddialı sözler! "Son dakikalarda alınan bir forvet olmadım"
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