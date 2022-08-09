Bafetimbi Gomis'ten iddialı sözler! "Son dakikalarda alınan bir forvet olmadım"

Aslan lige Antalyaspor galibiyeti ile başlarken 89'da oyuna girip 90'da ağları bulan Bafetimbi Gomis alkış topladı. 37 yaşındaki oyuncu, Seferovic ve Mertens transferleri sonrasında 'gönderilecek' iddiaları ile karşı karşıya gelirken Antalya'daki şansını iyi kullandı. Gomis, G.Saray'dan ayrılmayı düşünmediğini sık sık yinelerken yakın çevresi ile de Antalya maçı sonrasında dertleşti.
Bu golün sadece başlangıç olduğunu ve forma yarışından kopmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Fransız oyuncu "Bana verilecek her görevi yaparım. Evet kariyerimde yeni bir dönem çünkü daha önce son dakikalarda oyuna alınan bir forvet olmadım. Ancak ben işimi yapmaya devam edeceğim. 5 dakikalık rolü de iyi oynarım" sözleriyle yeni dönem öncesinde rekabetçi olacağının sinyallerini verdi.
Antalya'da son 5 dakikada şans bulan ve galibiyeti getiren Fransız forvetin bu sezon için 15 gol hedeflediği ortaya çıktı. 15 gol motivasyonuyla hazırlanan Gomis'in sözleşmesine de 15 gol sayısına özel 300 bin Euro bonus koyulduğu öğrenildi.