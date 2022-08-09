Başakşehir’den farklı açılış

Medipol Başakşehir, rakibini Aleksiç, Szysz, Mounir ve Deniz’in (penaltı) golleri ile farklı yenerken, Süper Lig’in ilk haftasının da lideri oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara yürüyen temsilcimiz Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e de 4-0'lık Kasımpaşa galibiyeti ile başladı. Rakibi karşısında ilk golünü 22. dakikada Szysz'nin ortasındaAleksic'in vuruşu ile bulan turuncu-lacivertliler, 38'de farkı ikiledi. Mounir'in sol çaprazdan şutunda direkten dönen topu Szysz yakın mesafeden Kasımpaşa ağlarına yolladı: 2-0. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Başakşehir, Mounir'in 74'üncü dakikadaki golüyle skoru 3-0 yaptı. 3 dakika sonra Deniz Türüç kendisine yapılanpenaltıyı gole çevirerek karşılaşmanın skorunu ilan etti: 4-0.