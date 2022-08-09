Endişeye gerek yok

Ümraniyespor ile berabere kalan F.Bahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası camiaya 'rahat olun' mesajı verdi.kazanarak başlıyorduk ama sonra sıkıntıya giriyorduk. Belki de bu sonuç hayırlı olacak ve iyiye gideceğiz. Panik yapacak bir şey yok.penaltı pozisyonu net dışarıda gibi geldi. VAR'da da bayağı bir zaman harcandı. Hakem kötüydü ama bizim oynadığımız oyun da kötüydü. Hakemin ne olduğuna girmeme gerek yok.2 tane Avrupa maçı gördük, orada da gördünüz hakemleri.Kötü performans sergiledik ama bu hakem performansı da kabul edilemez.için çalışıyoruz.Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşma sırasında taraftarlarla kısa bir tartışma yaşadı.MAÇIN22. dakikasında Fenerbahçe'de Valencia'nın bir pozisyon sırasında Ermir Lenjani'ye attığı tekme, kırmızı kart itirazlarına neden oldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu sarı kartını çıkarırken, konuk ekip oyuncuları bu karara tepki gösterdi.