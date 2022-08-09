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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Endişeye gerek yok

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Endişeye gerek yok

“Hep kazanarak başlıyorduk ama sonra sıkıntıya giriyorduk. Belki de bu sonuç hayırlı olacak ve iyiye gideceğiz. Bu bir yol kazası, panik yapmayın.”

Ümraniyespor ile berabere kalan F.Bahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası camiaya 'rahat olun' mesajı verdi. Takıma güvendiğini belirten Başkan şunları söyledi:
HEP kazanarak başlıyorduk ama sonra sıkıntıya giriyorduk. Belki de bu sonuç hayırlı olacak ve iyiye gideceğiz. Panik yapacak bir şey yok. Taraftarın görmek istediği futbol en kısa sürede norm haline gelecektir.
BANA penaltı pozisyonu net dışarıda gibi geldi. VAR'da da bayağı bir zaman harcandı. Hakem kötüydü ama bizim oynadığımız oyun da kötüydü. Hakemin ne olduğuna girmeme gerek yok.

TRANSFERİN SONUNU BEKLİYORUZ
BURADA 2 tane Avrupa maçı gördük, orada da gördünüz hakemleri. 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da ayrıca beceri ister. Kötü performans sergiledik ama bu hakem performansı da kabul edilemez.
TRANSFER için çalışıyoruz. Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, tabii ki istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz.

TARAFTARLA TARTIŞTI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşma sırasında taraftarlarla kısa bir tartışma yaşadı.

KIRMIZI KART TARTIŞMASI
MAÇIN 22. dakikasında Fenerbahçe'de Valencia'nın bir pozisyon sırasında Ermir Lenjani'ye attığı tekme, kırmızı kart itirazlarına neden oldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu sarı kartını çıkarırken, konuk ekip oyuncuları bu karara tepki gösterdi.

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