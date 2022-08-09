Endişeye gerek yok

“Hep kazanarak başlıyorduk ama sonra sıkıntıya giriyorduk. Belki de bu sonuç hayırlı olacak ve iyiye gideceğiz. Bu bir yol kazası, panik yapmayın.”
Ümraniyespor ile berabere kalan F.Bahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası camiaya 'rahat olun' mesajı verdi. Takıma güvendiğini belirtenBaşkan şunları söyledi: HEP kazanarak başlıyorduk ama sonra sıkıntıya giriyorduk. Belki de bu sonuç hayırlı olacak ve iyiye gideceğiz. Panik yapacak bir şey yok. Taraftarıngörmek istediğifutbol en kısasürede norm halinegelecektir. BANA penaltı pozisyonu net dışarıda gibi geldi. VAR'da da bayağı bir zaman harcandı. Hakem kötüydü ama bizim oynadığımız oyun da kötüydü. Hakemin ne olduğuna girmeme gerek yok.
TRANSFERİN SONUNU BEKLİYORUZ BURADA 2 tane Avrupa maçı gördük, orada da gördünüz hakemleri. 90 dakikayabu kadar hata sığdırmakda ayrıca beceri ister. Kötü performans sergiledik ama bu hakem performansı da kabul edilemez. TRANSFER için çalışıyoruz. Forvet en pahalıpozisyon. Maddi sıkıntıolunca, tabii ki istediğiniziyapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz deonu bekliyoruz.
TARAFTARLA TARTIŞTI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşma sırasında taraftarlarla kısa bir tartışma yaşadı.
KIRMIZI KART TARTIŞMASI
MAÇIN22. dakikasında Fenerbahçe'de Valencia'nın bir pozisyon sırasında Ermir Lenjani'ye attığı tekme, kırmızı kart itirazlarına neden oldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu sarı kartını çıkarırken, konuk ekip oyuncuları bu karara tepki gösterdi.