Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fuente son düzlükte
Giriş Tarihi: 9.8.2022

Fuente son düzlükte

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Fuente son düzlükte

Kiralamayı hedeflediği 21 yaşındaki oyuncuya 900 bin Euro maaş teklif eden siyah-beyazlılar, Marsilya’nın 6 milyon Euro’luk satış opsiyonu isteğini 4 milyon Euro’ya düşürmek için pazarlıklara devam ediyor

Sol kanat takviyesi için atağa kalkan Beşiktaş yönetimi, Marsilya'dan Konrad de la Fuente'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Kartal, satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği ve 21 yaşında olması nedeniyle yabancı kontenjanında da yer kaplamayacak olan ABD'li futbolcuya yıllık 900 bin Euro önerdi. Marsilya'dan yaklaşık 700 bin Euro kazanan genç futbolcunun 1+3 yıllık kontrata olumlu yaklaştığı ve tarafların ekonomik koşullarda anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.

KANAT BEK OLARAK DA OYNAR
Marsilya'ya ise 4 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif eden Beşiktaş, Fransız ekibinden '6 milyon Euro isteriz' yanıtı aldı. İki taraf arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in onayıyla transferi için adım atılan Fuente'nin asıl mevkii olan sol kanat dışında kanat bek olarak da oynayabileceği ve potansiyel taşıdığı düşünülüyor. Oyuncuya Olympiakos ve Real Valladolid de talip. İki kulüp de Fuente ve Marsilya'yı ikna etmeye çalışsa da şu an Beşiktaş transferi bitirmeye daha yakın.

BARCELONA ALTYAPI ÜRÜNÜ
Barcelona altyapısından yetişen Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu. 23 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçekten satılıyor mu, doğru mu? 8 Ağustos 2022 kataloğu ile BİM psikolog gerçek mi, şaka mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM'den açıklama geldi mi? Üniversite 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman erişime açılacak?
KPSS ne zaman yapılacak? | 2022 KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu
Bakan Dönmez 'Yarın büyük gün' diyerek duyurdu: "Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor"
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te sekizinci önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbul’da nefes kesen maç! Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı…
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fuente son düzlükte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA