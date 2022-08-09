Fuente son düzlükte

Sol kanat takviyesi için atağa kalkan Beşiktaş yönetimi, Marsilya'dan Konrad de la Fuente'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.Marsilya'dan yaklaşık 700 bin Euro kazanan genç futbolcunun 1+3 yıllık kontrata olumlu yaklaştığı ve tarafların ekonomik koşullarda anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.Marsilya'ya ise 4 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif eden Beşiktaş, Fransız ekibinden '6 milyon Euro isteriz' yanıtı aldı. İki taraf arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor.Oyuncuya Olympiakos ve Real Valladolid de talip. İki kulüp de Fuente ve Marsilya'yı ikna etmeye çalışsa da şu an Beşiktaş transferi bitirmeye daha yakın.Barcelona altyapısından yetişen Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu. 23 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.