Fuente son düzlükte

Kiralamayı hedeflediği 21 yaşındaki oyuncuya 900 bin Euro maaş teklif eden siyah-beyazlılar, Marsilya’nın 6 milyon Euro’luk satış opsiyonu isteğini 4 milyon Euro’ya düşürmek için pazarlıklara devam ediyor
Sol kanat takviyesi için atağa kalkan Beşiktaş yönetimi, Marsilya'dan Konrad de la Fuente'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Kartal, satınalma opsiyonlu kiralıkolarak renklerine bağlamakistediği ve 21yaşında olması nedeniyleyabancı kontenjanındada yerkaplamayacak olanABD'li futbolcuya yıllık900 bin Euro önerdi. Marsilya'dan yaklaşık 700 bin Euro kazanan genç futbolcunun 1+3 yıllık kontrata olumlu yaklaştığı ve tarafların ekonomik koşullarda anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.
KANAT BEK OLARAK DA OYNAR
Marsilya'ya ise 4 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif eden Beşiktaş, Fransız ekibinden '6 milyon Euro isteriz' yanıtı aldı. İki taraf arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor. Teknikdirektör Valerien İsmael'in onayıylatransferi için adım atılan Fuente'ninasıl mevkii olan sol kanat dışındakanat bek olarak da oynayabileceğive potansiyel taşıdığı düşünülüyor. Oyuncuya Olympiakos ve Real Valladolid de talip. İki kulüp de Fuente ve Marsilya'yı ikna etmeye çalışsa da şu an Beşiktaş transferi bitirmeye daha yakın.
BARCELONA ALTYAPI ÜRÜNÜ
Barcelona altyapısından yetişen Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu. 23 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.