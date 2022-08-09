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Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:06

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular hıza dayalı pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.

İdmana, tedavileri süren Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui katılmadı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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