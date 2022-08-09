Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'ten transfer açıklaması!
Giriş Tarihi: 9.8.2022 18:37

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'ten transfer açıklaması!

İHA
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet’ten transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz temsilcilerinden Giresunspor’da Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, 5 oyuncu daha transfer edeceklerini söyledi. İşte açıklamanın tamamı...

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Karaahmet, Giresun'a ve Giresunspor'a verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Karaahmet, "Geçenlerde Cumhurbaşkanımızı havalimanında yolcu ederken kendisine Giresunspor ile ilgili bir brifing verdik. Kendisi de sağ olsun. Bu kadar işinin arasında, bu kadar yoğunluğun arasında bunu dinledi. Giresun'u ve Giresunspor'u önemsediğini gördüm. Yaşadıklarımız ve anlattıklarımızın bizim aramızda kalsın. Ama burayı önemsediğini ve değer verdiğini bir kez daha hissettirdi. Kendisine bu konuda minnettarım ve teşekkür ediyorum" dedi.

"GENÇ OYUNCULARI TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Bu sezon Giresunspor'da oyuncu yaş ortalamasını düşürmek istediklerini ifade eden Karaahmet, "Giresunspor'un bu sene yapmaya çalıştığı hikaye yaş ortalamasını çok aşağı çekmek olacak. Kendi sahip olduğu futbolcuları iyi yere taşıyıp onları Türk futboluna kazandırmak veya belirli rakamlara satarak Giresunspor ekonomisini düzeltmek. Bu bizim için çok önemli. Çünkü sürdürülebilir ve yönetilebilir olması için bu tip hamleleri yapmamız lazım. Burada riski biz alıyoruz. Ben alıyorum, hocam alıyor. Çünkü genç oyuncu oynatmak risklidir. Tecrübe eksikliği vardır. Ama biz bu riski alıyoruz. Başka çaremiz yok. Doğru şeyi yapmamız lazım. O yüzden Giresunspor'u bu sene geçen seneden daha az bütçeyle yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

"BAŞARIRSAK GİRESUNSPOR SENEYE AVRUPA'YA GİDER"

Süper Lig takımları içinde en düşük bütçeye sahip takımın yeşil-beyazlı kulüp olduğunu belirten Karaahmet, takımın bu sene zor olsa da başarılı olacağına inandığı dile getirdi. Karaahmet,"Geçen sene Giresunspor takımı yaklaşık olarak 7,5-8 milyon Euro'yu buluyordu. Ama bu seneki maliyetimizi 5,5 milyon Euro'da tutmaya çalışıyoruz. Bu olağan üstü bir durum. O yüzden bu bütçeyle Giresunspor ayaklarının üzerinde kalırsa seneye muhteşem bir Giresunspor olur. Bunu iddia ediyorum. Seneye Giresunspor Avrupa'ya gider. Bu sene bu bütçe ve takım yapısıyla başarılı olursa. Ama bu kolay olmayacak. Zor bir mücadele olacak. Ama kazanacağız. Bu mücadelede biz galip geleceğiz inşallah" dedi.

"5 OYUNCU DAHA TRANSFER EDECEĞİZ"

Önümüzdeki süreçte 5 oyuncu daha transfer edeceklerini belirten Karaahmet, "Bu takıma 5 oyuncu daha girecek, bugün 2 futbolcu sağlık kontrolünden geçiyor. Bir tanesinin yarın uçak bileti alınacak. Robert Mejia vardı o da oynayacak. Giresunspor'un önümüzdeki maçında 4 oyuncusu daha gelecek. Takımın elinde iyi futbolcular var bu sene. 21 yaşında çocuklar bunlar. Ben bunlardan değer oluşturabilirsem Giresunspor'a büyük bir şey bırakmış olacağım. Emin olun Giresunspor'un bu sene kadrosundaki oyunculara seneye çok büyük teklifler gelecek" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak nefesler tutuldu! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi!
Araba satan 4 siteye soruşturma: Anlaşarak Google’da öne çıktılar
'Abdülhamid Han' Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Filonun en güçlüsü için fetih vakti: Yunanistan'da panik katlandı!
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
Son dakika | Ucuz konutta flaş gelişme; Her 5 konuttan biri gençlerin olacak
Son dakika | Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırının nedeni ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'ten transfer açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA