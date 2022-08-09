Koray bitiyor!

KADROSUNA bir sağ stoper katmayı hedefleyen ve bu oyuncunun yerli olması konusunda büyük çaba gösteren Beşiktaş, rotasını yeniden Koray Günter'e kırdı. Daha önce de 27 yaşındaki futbolcuyu isteyen ancak Hellas Verona'dan "2.5 milyon Euro" yanıtını alan siyah-beyazlılar, bir kez daha İtalyan kulübünün kapısını çalacak. Beşiktaş'ın anlaştığı Koray'ın menajeri, bugün İtalya'ya giderek Verona ile görüşecek ve ara buluculuk yapacak. Bu transferin 1.5 milyon Euro'ya bonservisle gerçekleşmesi bekleniyor. 1 yıl sözleşmesi kalan Koray, geçtiğimiz sezon Serie A'da 30 maçta forma giymişti.