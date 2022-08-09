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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Sevilla köşeye sıkıştı

Sevilla köşeye sıkıştı
Marcao ile ön anlaşma yapıp G.Saray ile bonservis pazarlığına sonra oturan Sevilla, bu kez köşeye sıkıştı. İki stoperi Kounde ve Diego Carlos'u toplam 90 milyon Euro'ya satan sportif direktör Monchi, ligin başlamasına sayılı günler kala taraftarın protestosu altında kaldı. Hazırlık maçlarında sakatlığı yüzünden Marcao bir dakika bile süre alamazken elinde sadece stoper olarak Rekik kalan teknik direktör Lopetegui, Monchi'den bir an önce stoper transferini bitirmesini istedi. PSG'den Kehrer'i ikna edemeyen, M.United'dan Bailly'yi ise teknik direktör Lopetegui istemeyince Monchi, Nelsson için önerdiği 12 milyon Euro'yu yükseltmek zorunda kaldı. Serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Danimarkalı stoper için G.Saray'dan '20 milyonun bir kuruş altına olmaz' yanıtı gelirken, Monchi'nin 20 milyon Euro'ya çıkabileceği öğrenildi.

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Sevilla köşeye sıkıştı
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