Sevilla köşeye sıkıştı

Marcao ile ön anlaşma yapıp G.Saray ile bonservis pazarlığına sonra oturan Sevilla, bu kez köşeye sıkıştı. İki stoperi Kounde ve Diego Carlos'u toplam 90 milyon Euro'ya satan sportif direktör Monchi, ligin başlamasına sayılı günler kala taraftarın protestosu altında kaldı.elinde sadece stoper olarak Rekik kalan teknik direktör Lopetegui, Monchi'den bir an önce stoper transferini bitirmesini istedi.ikna edemeyen,ise teknik direktör Lopetegui istemeyince Monchi, Nelsson için önerdiği 12 milyon Euro'yu yükseltmek zorunda kaldı. Serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Danimarkalı stoper için G.Saray'danyanıtı gelirken, Monchi'nin 20 milyon Euro'ya çıkabileceği öğrenildi.