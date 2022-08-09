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Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:53

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı! Giresunspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan Mertens ve Torreira kararı! Giresunspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: 4 yıllığına G.Saraylı olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, 2 milyon 750 bin Euro maaş alacak. 1+1 senelik kontrat yapılan Belçikalı forvet Mertens'e de 2.9 milyon Euro maaş ödenecek. Takımla çalışmalara başlayan iki oyuncu için Okan Buruk kararını verdi.

Galatasaray, cumartesi gecesi İstanbul'a getirdiği iki yeni yıldızı Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kadrosuna katarken, oyuncuların maliyetlerini de açıklandı.

Sağlık kontrolünün ardından 4 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki Uruguaylı ön libero Torreira'ya senelik 2 milyon 750 bin Euro maaş verecek olan sarı-kırmızılılar, kulübü Arsenal'e de 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 1+1 yıllık mukavele yapılan Belçikalı forvet Mertens de 2.9 milyon Euro maaş alacak. 35 yaşındaki futbolcuya ayrıca 1.1 milyon Euro imza parası verilecek.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Hazır olması durumunda teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncuya da cumartesi günü Nef Stadı'nda oynanacak Giresunspor maçında forma vereceği öğrenildi. Mertens ile Torreira'nın, fiziksel durumlarına göre ilk 11 olmasa bile ikinci yarıda şans bulacağı belirtildi.

TORREIRA: BAŞROL TARAFTARIN

Galatasaray, imzaların ardından iki yıldızını space odasında konuk etti. Sözlerine Türkçe "Merhaba Galatasaray taraftarları" diyerek başlayan Lucas Torreira şunları söyledi: Kariyerim için çok önemli bir an. Hislerim şu anda çok iyi. Bu kulübün, kariyerimde çok büyük bir parça olmasını bekliyorum. Taraftarlar, bu kararı almamda çok büyük bir rol oynadı. Mücadelenin ilk adımı, bu sene şampiyonluk için olacak."

MERTENS: KAZANMAYA AÇIZ

Sohbet odasını "Selamünaleyküm Cimbombom" diye açan Mertens de "Üç gündür buradayız ve Lucas her akşam kebap yemek istiyor, şimdi de döner yemek istiyor! Ama biz kazanmaya açız. Gomis'i televizyonda izledim, aslan yürüyüşü yaptığında yerimde duramadım. Bu takım için oynayacağım anı iple çekiyorum. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı! Giresunspor maçında...
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