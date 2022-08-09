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Giriş Tarihi: 9.8.2022 13:00

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Djaniny teklifi! İstenen bonservis...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Djaniny teklifi! İstenen bonservis...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Djaniny için gelen 3.5 milyon Euro’luk ilk teklifi geri çeviren bordo-mavililer, 5 milyon Euro seviyesine çıkılması halinde onay verebilir.

Trabzonspor kadroyu güçlendirme yönünde çalışmalar yaparken mevcut kadrodan da oyunculara teklifler gelmeye başladı.

Berat Özdemir'in takımdan ayrılmasının ardından iç transferde bir süre önce sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşmaya varılan Djaniny Semedo'ya Katar'dan teklif geldi. 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forveti 2020-21 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den bedelsiz olarak kadrosuna katan bordo-mavililer, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Djaniny için gelen 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Karadeniz ekibi 5 milyon Euro'nun altına düşmek istemiyor. Yönetim ve teknik heyet de bu konuda fikir alışverişinde bulunacak. Katar ekibinin 5 milyon Euro seviyesine çıkması halinde Trabzonspor'un bu transfere onay vermesi bekleniyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Djaniny teklifi! İstenen bonservis...
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